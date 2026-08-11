Científicos descubren una vida microscópica que vive sobre el plástico en el mar: “Es un nuevo ecosistema en el planeta”

La plastisfera es el conjunto de microorganismos que habitan sobre plásticos, formando comunidades en ambientes acuáticos y en tierra firme, asociándose a microplásticos. | Foto: Fundación Aqua

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La plastisfera es el conjunto de microorganismos que viven sobre el plástico y las relaciones que establecen entre ellos y con este material. Estas comunidades se han encontrado principalmente en ambientes acuáticos, especialmente asociadas a microplásticos, aunque también pueden desarrollarse sobre residuos plásticos de mayor tamaño y en tierra firme.

Su formación comienza cuando determinados microorganismos se adhieren a la superficie del plástico y crean biofilms, comunidades microbianas organizadas que facilitan la llegada de otros organismos.

Este fenómeno ya ha sido observado en lugares tan diferentes como la Antártida, las aguas de Barcelona y la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, donde un estudio identificó 1.760 géneros de bacterias asociados a microplásticos.

¿Por qué los microorganismos encuentran en el plástico un lugar para vivir?

Una de las características del plástico que favorece la formación de estas comunidades es que repele el agua, una propiedad que facilita que determinados microorganismos puedan adherirse a su superficie.

La microbióloga Linda Amaral-Zettler, una de las investigadoras que dio nombre a este ecosistema, explica que "los microbios capaces de generar biofilms son los pioneros, pero la variedad de organismos que se establecen después en el plástico es asombrosa".

Según la científica, actualmente "es imposible conocer todas las especies" que forman parte de estas comunidades.

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¿Por qué los científicos consideran peligrosa la plastisfera?

El principal riesgo está relacionado con la capacidad del plástico para transportar microorganismos hacia lugares donde normalmente tendrían dificultades para desplazarse.

Amaral-Zettler los describe como "auténticos autostopistas del plástico", debido a que pueden utilizar estos residuos como medio de dispersión entre distintos ecosistemas.

En zonas próximas a la actividad humana, las investigaciones han detectado comunidades que pueden incluir bacterias patógenas y genes de resistencia a los antibióticos.

¿La plastisfera puede convertirse en un nuevo ecosistema?

Los investigadores consideran que la presencia de microorganismos sobre los residuos plásticos va más allá de una simple acumulación de bacterias. Las comunidades establecen relaciones entre sí y con el propio material, creando un entorno en el que pueden incorporarse progresivamente nuevas formas de vida.

Pere Monràs i Riera resume esta transformación al afirmar: "La plastisfera es un nuevo bioma, un nuevo ecosistema en el planeta, un nuevo nicho a explotar por la vida".

El investigador advierte, además, que "solo estamos empezando a entender qué implicaciones tiene", mientras la presencia de plástico continúa ofreciendo nuevos sustratos para la vida microscópica.