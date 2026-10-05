El fénix planetario: astrónomos descubren un nuevo mundo que renació de las cenizas de su estrella

Impresión artística del planeta de segunda generación orbitando HS 0209+0832, el primer planeta de este tipo encontrado orbitando una enana blanca. Foto. Snehalata Sahu / Universidad de Warwick.

Impresión artística del planeta de segunda generación orbitando HS 0209+0832, el primer planeta de este tipo encontrado orbitando una enana blanca. Foto. Snehalata Sahu / Universidad de Warwick.

Astrónomos de la Universidad de Warwick en Inglaterra identificaron el que podría ser el primer planeta de segunda generación alrededor de una enana blanca. Se trata de un mundo que habría nacido a partir del material que la propia estrella expulsó durante su muerte, una posibilidad que transforma la idea sobre cómo pueden surgir planetas después del final de una estrella.

El protagonista es el sistema HS 0209+0832, cuya enana blanca presenta una composición química fuera de lo común. Los científicos detectaron cantidades extraordinarias de elementos pesados y una señal periódica asociada con un posible gigante gaseoso. Si la interpretación se confirma, este planeta no sería un superviviente del sistema original, sino un mundo formado a partir de los restos de su antigua estrella.

Elementos pesados revelan un origen inusual

Las enanas blancas son los núcleos compactos que quedan después de que una estrella agota su combustible. Estos objetos pueden atraer material de cuerpos cercanos, por lo que su atmósfera conserva pistas sobre la composición de los planetas que los rodean. En HS 0209+0832, sin embargo, los investigadores encontraron una huella química excepcional.

Su atmósfera contiene zinc, cobre y, sobre todo, niobio en cantidades superiores a 1.000 veces las registradas en el Sol. El estudio, publicado en Nature Astronomy, señala que esta combinación apunta al llamado proceso-s, una reacción nuclear que produce elementos pesados durante la etapa de gigante roja de una estrella. Además, el niobio aparece por primera vez en una enana blanca.

Nicholas Stone, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Wisconsin-Madison, explicó que esta composición no corresponde a un planeta convencional de primera generación. Para el investigador, la señal química constituye una evidencia clave de un origen distinto.

Un compañero habría dado forma al disco

Los autores plantean que HS 0209+0832 podría extraer material de un planeta gigante que surgió después de la muerte estelar. Ese mundo habría condensado sus componentes dentro de un nuevo disco formado con los restos expulsados por la estrella.

"Formar el disco protoplanetario en esta situación no es fácil y ayuda a explicar por qué estos planetas son tan raros. Una estrella aislada muere y pierde masa de forma aproximadamente simétrica. Para formar el disco de material necesario para el nacimiento de un planeta, HS 0209+0832 probablemente requirió una estrella compañera que atrajera el material expulsado de vuelta a la órbita, en lugar de dejarlo escapar", señaló Jamie Williams, estudiante de doctorado de la Universidad de Warwick y primer autor del estudio.

Satélites detectan una señal

Los datos del satélite TESS aportaron otra pieza a esta hipótesis. El observatorio detectó una débil variación periódica en el brillo del sistema, con un ciclo de 4,4 días. La señal resulta compatible con un gigante gaseoso de tamaño similar al de Júpiter, situado muy cerca de la enana blanca y con un acoplamiento de marea.

La intensa radiación de su estrella podría provocar una pérdida constante de material atmosférico. Parte de ese gas escaparía del planeta y caería sobre la superficie de la enana blanca, lo que explicaría su particular composición.

Si futuras observaciones confirman esta interpretación, HS 0209+0832 se convertiría en el primer caso conocido de un planeta de segunda generación alrededor de una enana blanca. El hallazgo también ofrece una nueva vía para buscar otros mundos similares mediante las huellas de elementos pesados en estrellas muertas.