Un equipo de astrónomos identificó por primera vez una emisión de radio que proviene directamente de un exoplaneta. La señal proviene de Beta Pictoris b, un planeta gigante situado a unos 63,4 años luz de la Tierra, en el sistema de la estrella Beta Pictoris.

El hallazgo fue posible gracias al radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica, que observó el sistema en cuatro ocasiones entre 2025 y 2026. Los científicos registraron pulsos de radio breves, repetitivos y con una fuerte polarización circular, características asociadas con las emisiones aurorales. El resultado no significa que se trate de una señal de vida extraterrestre, ya que se originaría en el campo magnético del planeta.

Una señal de radio permitió identificar al exoplaneta

Las observaciones abarcaron frecuencias de entre 0,85 y 3,5 gigahercios. Para determinar de dónde procedía la emisión, el equipo utilizó cuásares, núcleos extremadamente brillantes de galaxias lejanas, como puntos de referencia para establecer con precisión la posición de la señal.

Se detectaron breves y repetidas ráfagas de radio procedentes del planeta b. Foto: Ceballos et al., arXiv, 2026

Ese procedimiento permitió distinguir al planeta de su estrella anfitriona. Beta Pictoris es una estrella de tipo temprano, más caliente y de características distintas al Sol. Según los investigadores, ningún mecanismo físico conocido capaz de producir emisiones de radio en este tipo de estrellas explica las señales detectadas.

"Aunque las ráfagas de radio aurorales se observan en los planetas del sistema solar y en algunas enanas ultrafrías, ninguna detección de radio había sido localizada de forma inequívoca en un planeta extrasolar en lugar de su estrella anfitriona", señalaron los investigadores en su estudio.

Los científicos también detectaron una emisión persistente, además de los pulsos repetitivos. Sus características apuntan a la inestabilidad máser de ciclotrón de electrones (ECMI), un proceso asociado con las auroras de la Tierra y Júpiter.

Un campo magnético miles de veces más fuerte que el de la Tierra

La señal aporta además información sobre el campo magnético de Beta Pictoris b. Los investigadores concluyeron que el planeta posee un campo extremadamente intenso, miles de veces más fuerte que el terrestre, una característica compatible con modelos previos sobre su estructura interna y su mecanismo de generación magnética.

"Esto constituye la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta y es consistente con las predicciones basadas en modelos de dínamo para un planeta gigante joven y masivo", indicaron los autores.

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008 y posee una masa aproximada de 10 veces la de Júpiter. Además, completa una rotación en apenas 8 a 9 horas, un ritmo que podría aportar energía a su emisión auroral.

El estudio todavía no ha sido publicado en una revista científica con revisión por pares. Los autores también señalan que otros siete exoplanetas gigantes de 5 sistemas cercanos podrían ser analizados con esta técnica cuando los nuevos observatorios de radio alcancen una sensibilidad entre 5 y 7 veces mayor.