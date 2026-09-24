Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

¿Se rompe la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Ciencia

Astrónomos suizos desentrañan los orígenes del asteroide Bennu gracias a medio gramo de la roca espacial

Este objeto se acerca a la Tierra cada seis años, a unos 299.000 kilómetros de distancia, y existe una baja probabilidad de que impacte contra nuestro planeta.

Bennu es un asteroide cercano a la Tierra con un diámetro aproximado de 500 metros de ancho. Foto. NASA
Bennu es un asteroide cercano a la Tierra con un diámetro aproximado de 500 metros de ancho. Foto. NASA
google iconLa República en Google

Medio gramo de material procedente del asteroide Bennu permitió a investigadores de la ETH Zúrich obtener nuevas pistas sobre su formación y de las primeras etapas del sistema solar. El análisis se realizó a partir de las muestras que una misión de la NASA llevó a la Tierra en 2023.

La sonda transportó 120 gramos de material de Bennu, de los cuales una pequeña fracción llegó al laboratorio de la profesora María Schönbächler. Los investigadores estudiaron las huellas químicas de elementos como el hierro, el titanio y el cromo. Estos datos apuntan a un origen distinto del que los científicos habían planteado hasta ahora.

Los resultados, publicados en la revista Science Advances, indican que Bennu habría surgido hace unos 4.500 millones de años en una zona de transición próxima al límite donde el agua podía encontrarse en forma de hielo. Esta ubicación se diferencia de la hipótesis anterior, que situaba la formación del asteroide en regiones exteriores y frías del sistema solar, similares a aquellas asociadas con el origen de los cometas.

El asteroide Bennu fue descubierto en 1999. Foto: NASA

El asteroide Bennu fue descubierto en 1999. Foto: NASA

Puedes ver

Florida usa conejos robot que imitan presas reales para atraer a las enormes pitones que invadieron los Everglades

lr.pe

El rol que cumple Júpiter

Los investigadores atribuyen un papel importante a Júpiter durante esta etapa temprana. Según sus resultados, el gigante gaseoso apareció muy pronto y actuó como una barrera para los materiales de mayor tamaño dentro del disco de gas y polvo que rodeaba al Sol joven.

Las partículas más pequeñas, en cambio, pudieron desplazarse desde distintas zonas del disco hasta la región de transición cercana a Júpiter. Allí, el polvo de diferentes procedencias se mezcló y dio lugar a los materiales que después formaron cuerpos como Bennu.

El asteroide contiene abundante agua y materia orgánica, por lo que sus muestras también pueden aportar información sobre los componentes presentes durante la formación de la Tierra y las condiciones que existieron en las primeras etapas del sistema solar.

¿El asteroide Bennu impactará contra la Tierra?

La roca espacial se aproxima a nuestro planeta aproximadamente cada seis años y su encuentro cercano ocurrirá el 25 de septiembre de 2135. La gravedad de la Tierra modificará ligeramente su trayectoria, un efecto que los científicos deben calcular con precisión para determinar su recorrido.

Durante el acercamiento existe una posibilidad extremadamente baja de que el asteroide atraviese una cerradura gravitacional, una región del espacio que podría colocarlo en una trayectoria de impacto décadas después. Los modelos de NASA estiman una probabilidad de 1 entre 2.700 (0,037%) de que Bennu impacte la Tierra el 24 de septiembre de 2182.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Astrónomos suizos desentrañan los orígenes del asteroide Bennu gracias a medio gramo de la roca espacial

Marruecos busca una nueva ruta energética hacia Europa y proyecta un cable submarino de 1.400 km que llegará directamente a Francia

Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

Ciencia

Florida utiliza conejos robot que imitan presas reales para atraer a las enormes pitones que invadieron los Everglades

En uno de los países más fríos del mundo lograron cultivar fresas y hasta plátanos: así vencen al clima extremo

Astrónomos descubren el primer microblázar en la Vía Láctea: una estructura que dispararía las partículas más rápidas de la galaxia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Víctor Piñán al Ejecutivo por condicionar seguridad con aprobación facultades: “No justifiquen su falta de eficacia”

Escudo de las Américas no solo ve seguridad: también plantea cooperación económica y cadenas de minerales

JNE excluye candidatura de Iván Cisneros de APP a la alcaldía de Satipo