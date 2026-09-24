Astrónomos suizos desentrañan los orígenes del asteroide Bennu gracias a medio gramo de la roca espacial

Bennu es un asteroide cercano a la Tierra con un diámetro aproximado de 500 metros de ancho. Foto. NASA

Bennu es un asteroide cercano a la Tierra con un diámetro aproximado de 500 metros de ancho. Foto. NASA

Medio gramo de material procedente del asteroide Bennu permitió a investigadores de la ETH Zúrich obtener nuevas pistas sobre su formación y de las primeras etapas del sistema solar. El análisis se realizó a partir de las muestras que una misión de la NASA llevó a la Tierra en 2023.

La sonda transportó 120 gramos de material de Bennu, de los cuales una pequeña fracción llegó al laboratorio de la profesora María Schönbächler. Los investigadores estudiaron las huellas químicas de elementos como el hierro, el titanio y el cromo. Estos datos apuntan a un origen distinto del que los científicos habían planteado hasta ahora.

Los resultados, publicados en la revista Science Advances, indican que Bennu habría surgido hace unos 4.500 millones de años en una zona de transición próxima al límite donde el agua podía encontrarse en forma de hielo. Esta ubicación se diferencia de la hipótesis anterior, que situaba la formación del asteroide en regiones exteriores y frías del sistema solar, similares a aquellas asociadas con el origen de los cometas.

El asteroide Bennu fue descubierto en 1999. Foto: NASA

El rol que cumple Júpiter

Los investigadores atribuyen un papel importante a Júpiter durante esta etapa temprana. Según sus resultados, el gigante gaseoso apareció muy pronto y actuó como una barrera para los materiales de mayor tamaño dentro del disco de gas y polvo que rodeaba al Sol joven.

Las partículas más pequeñas, en cambio, pudieron desplazarse desde distintas zonas del disco hasta la región de transición cercana a Júpiter. Allí, el polvo de diferentes procedencias se mezcló y dio lugar a los materiales que después formaron cuerpos como Bennu.

El asteroide contiene abundante agua y materia orgánica, por lo que sus muestras también pueden aportar información sobre los componentes presentes durante la formación de la Tierra y las condiciones que existieron en las primeras etapas del sistema solar.

¿El asteroide Bennu impactará contra la Tierra?

La roca espacial se aproxima a nuestro planeta aproximadamente cada seis años y su encuentro cercano ocurrirá el 25 de septiembre de 2135. La gravedad de la Tierra modificará ligeramente su trayectoria, un efecto que los científicos deben calcular con precisión para determinar su recorrido.

Durante el acercamiento existe una posibilidad extremadamente baja de que el asteroide atraviese una cerradura gravitacional, una región del espacio que podría colocarlo en una trayectoria de impacto décadas después. Los modelos de NASA estiman una probabilidad de 1 entre 2.700 (0,037%) de que Bennu impacte la Tierra el 24 de septiembre de 2182.