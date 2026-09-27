Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Ciencia

Científicos crean un tejido de lana de oveja para obtener agua potable sin electricidad: funcionó 10 horas sin acumular sal

En pruebas, la lana ultranegra logró una alta tasa de evaporación, generando agua con baja concentración salina, con miras a su aplicación industrial futura.

Un equipo de la Universidad de Cornell ha desarrollado un método innovador para desalinizar agua de mar utilizando luz solar y lana de oveja, buscando sustituir los procesos tradicionales complejos.
Un equipo de la Universidad de Cornell ha desarrollado un método innovador para desalinizar agua de mar utilizando luz solar y lana de oveja, buscando sustituir los procesos tradicionales complejos. | Ilustración LR/ChatGPT
Por
google iconLa República en Google

Un equipo de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, desarrolló una alternativa para desalinizar agua de mar en comunidades aisladas mediante luz solar y lana de oveja. Este método busca reemplazar el complejo proceso tradicional de separar la sal y recoger el líquido dulce por medio de grandes instalaciones.

La investigación, publicada en Advanced Science, presenta un tejido capaz de impulsar la evaporación del agua salada sin consumir electricidad durante esa etapa. Aunque el desempeño del material en laboratorio resulta prometedor a pequeña escala, los expertos señalan que "todavía se debe mejorar la forma de recolectar el agua obtenida".

Esquema, montaje y muestras de tejido de lana (puntos y franela). Imágenes ópticas y SEM con barras de escala. Foto: Advanced Science

Esquema, montaje y muestras de tejido de lana (puntos y franela). Imágenes ópticas y SEM con barras de escala. Foto: Advanced Science

Puedes ver

Científicos perforan el hielo de Groenlandia y 13 años después descubren una pérdida alarmante: equivale a un edificio de 3 pisos

lr.pe

¿Cómo funciona el tejido de lana que produce agua potable con energía solar?

Un equipo de científicos transformó lana de oveja en un sistema para desalinizar agua sin consumir electricidad. Para lograrlo, cubrieron las fibras con polidopamina, un compuesto capaz de atrapar la radiación solar y convertirla en energía térmica. La estructura del material aprovecha la acción capilar, lo que impulsa el líquido hacia la superficie expuesta a la luz.

Absorbancia solar y visible de tejidos de lana, comparación de propiedades y disolución de sal en el tiempo. Foto: Advanced Science

Absorbancia solar y visible de tejidos de lana, comparación de propiedades y disolución de sal en el tiempo. Foto: Advanced Science

El desarrollo incluye una variante ultranegra mediante un tratamiento con plasma. Ese procedimiento genera microestructuras sobre la superficie textil que incrementan la absorción lumínica y optimizan el flujo de la humedad. La apariencia visual de esta tela toma como modelo el plumaje oscuro del ave del paraíso.

Durante los ensayos, las telas operaron en distintas posiciones con un simulador solar, destacando una disposición vertical con iluminación bilateral. "La idea es utilizar materiales naturales (...) para que zonas que no necesariamente cuentan con mucha infraestructura puedan generar agua limpia a partir de agua salada", explicó la investigadora Larissa Shepherd, según declaraciones difundidas por Cornell.

Montaje, orientación y balance energético. Tasas de evaporación, estabilidad de UBF y pureza del agua destilada. Foto: Advanced Science

Montaje, orientación y balance energético. Tasas de evaporación, estabilidad de UBF y pureza del agua destilada. Foto: Advanced Science

Puedes ver

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

lr.pe

¿Cuáles fueron los resultados de la lana ultranegra en la desalinización de agua dulce?

La radiación solar incrementa la temperatura en la superficie del tejido y transforma el recurso hídrico en vapor. Ese proceso separa la sal, la cual permanece sobre el textil o en la fase líquida residual. Posteriormente, el vapor requiere un enfriamiento para condensar y recuperar el agua dulce mediante una etapa complementaria de recolección.

Durante las pruebas experimentales en configuración vertical con iluminación bilateral, la lana ultranegra alcanzó una tasa de evaporación de 2,43 kg/m² por hora, frente a 2,21 kg/m² por hora del material teñido solo con polidopamina. Según la publicación científica, esas cifras miden cuánto líquido se evaporó en la prueba; no equivalen directamente a la cantidad de agua potable que entregaría un equipo listo para usar.

Absorbancia y transflectancia de franela, irradiancia AM1.5G, mapas de escasez de agua y producción anual de vapor. Foto: Advanced Science

Absorbancia y transflectancia de franela, irradiancia AM1.5G, mapas de escasez de agua y producción anual de vapor. Foto: Advanced Science

El dispositivo experimental sostuvo una evaporación constante durante diez horas continuas sin acumulación salina. Por su parte, la Universidad de Cornell informó que "el agua recogida presentó una concentración de sal inferior al valor de referencia para agua de consumo". La entidad académica contempla ensayar este método con agua de lluvia o residuales antes de su aplicación industrial.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Quebró su negocio a los 45 años y decidió recorrer el mundo a pie: caminó 75.000 kilómetros durante 11 años

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026 vía Bicolor+ Premium

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal venció 2-1 a Noruega en Oslo por la segunda fecha de la UEFA Nations League 2026

Ciencia

Retiraron cabras de una isla cerca de Venezuela para salvar su bosque, pero 15 años después científicos descubrieron que no se recuperó al 100% por una razón

Una isla formada por una erupción en 1963 se prohibió a los humanos con fines científicos, pero en 1969 encontraron allí una planta de tomate

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales 2026

"Un hospital para Pachacútec", promete candidato de Fuerza Popular al gobierno regional del Callao, Miguel Cordano

"Yo soy la antítesis de Carlos Canales" , sostiene candidato de Renovación Popular Alessio Cantella