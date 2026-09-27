El aumento de las temperaturas obliga a buscar alternativas para reducir el calor en las ciudades sin recurrir únicamente a sistemas convencionales de aire acondicionado. En Suiza, dos jóvenes diseñadores desarrollaron bloc°, un ladrillo de terracota fabricado con impresión 3D que combina agua, ventiladores y energía solar para refrescar espacios urbanos.

El proyecto pertenece a Adrin Stocker y Luc Schweizer, de la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHdK), quienes presentaron el sistema como parte de sus tesis de grado. Según los inventores, el dispositivo puede disminuir hasta 9°C la temperatura de islas de calor urbanas. La propuesta busca aprovechar la refrigeración por evaporación y principios presentes en soluciones naturales y tradicionales.

¿Cómo funcionan los ladrillos de terracota?

El sistema parte de una propiedad de la terracota porosa: el material puede absorber agua a través de sus pequeños poros. Luego, cuando el aire caliente pasa por los ladrillos, parte de esa humedad se transforma en vapor. Ese proceso extrae calor del aire y permite obtener un ambiente más fresco. Los ventiladores impulsan el flujo de aire y funcionan con electricidad procedente de un panel solar.

El sistema blocº podría aplicarse en paradas de autobuses. Foto: James Dyson Award

Para desarrollar bloc°, Stocker y Schweizer estudiaron soluciones como las tinajas de terracota y los termiteros, capaces de favorecer la regulación térmica sin mecanismos tecnológicos complejos. “Estos sistemas biomiméticos demuestran cómo el diseño puede trabajar en armonía con la naturaleza para enfriar el aire mediante la evaporación y el autosombreado”, explican los creadores en la presentación del proyecto para el James Dyson Award.

El diseño también incorpora un sistema para almacenar agua dentro de los propios ladrillos. La parte superior del módulo tiene forma de embudo y permite recoger agua de lluvia. De acuerdo con los inventores, esta estructura puede captar un promedio de 24 litros diarios, mientras que el sistema necesita unos 56 litros de agua en jornadas con temperaturas superiores a 30°C. El suministro restante podría proceder de la infraestructura municipal.

La terracota ya cuenta con antecedentes como alternativa de refrigeración de bajo consumo. Un estudio publicado en 2025 en Applied Thermal Engineering analizó sistemas de tubos fabricados con este material y señaló su capacidad para reducir la temperatura. Otra investigación, difundida en Physical Science International Journal, probó un enfriador de tubos de terracota a escala de laboratorio y registró descensos térmicos de aproximadamente 11°C a 28°C.

¿Cuánto puede enfriar este sistema y dónde podría utilizarse?

Los diseñadores señalan que bloc° puede reducir hasta 9°C la temperatura de espacios urbanos expuestos al calor. Para alimentar sus componentes, el prototipo utiliza un panel solar con una producción aproximada de 200 Wh al día, cantidad que, según sus creadores, basta para hacer funcionar el ventilador y la bomba de agua. Así, el sistema puede operar sin una conexión eléctrica convencional.

Stocker y Schweizer plantean su instalación en lugares donde las personas permanecen al aire libre, como paradas de transporte, plazas y patios escolares. Su propuesta combina materiales cerámicos, captación de agua y energía solar para crear zonas de resguardo frente a las altas temperaturas. El siguiente paso será realizar pruebas de campo con un prototipo a escala 1:1 en entornos urbanos reales, con especial atención a su comportamiento a largo plazo en climas húmedos.