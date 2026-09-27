Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Ciencia

Jóvenes inventores diseñaron un ladrillo con ventiladores que enfría ciudades usando energía: la idea es combatir el calor y que los edificios dejen de ser parte del problema

Esta innovación para la construcción fue creada solo con agua, luz solar y arcilla para abordar el creciente problema de las “islas de calor” urbanas.

Un ladrillo impreso en 3D es capaz de controlar las temperaturas. Foto: James Dyson Awards
Un ladrillo impreso en 3D es capaz de controlar las temperaturas. Foto: James Dyson Awards
Por
google iconLa República en Google

El aumento de las temperaturas obliga a buscar alternativas para reducir el calor en las ciudades sin recurrir únicamente a sistemas convencionales de aire acondicionado. En Suiza, dos jóvenes diseñadores desarrollaron bloc°, un ladrillo de terracota fabricado con impresión 3D que combina agua, ventiladores y energía solar para refrescar espacios urbanos.

El proyecto pertenece a Adrin Stocker y Luc Schweizer, de la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHdK), quienes presentaron el sistema como parte de sus tesis de grado. Según los inventores, el dispositivo puede disminuir hasta 9°C la temperatura de islas de calor urbanas. La propuesta busca aprovechar la refrigeración por evaporación y principios presentes en soluciones naturales y tradicionales.

¿Cómo funcionan los ladrillos de terracota?

El sistema parte de una propiedad de la terracota porosa: el material puede absorber agua a través de sus pequeños poros. Luego, cuando el aire caliente pasa por los ladrillos, parte de esa humedad se transforma en vapor. Ese proceso extrae calor del aire y permite obtener un ambiente más fresco. Los ventiladores impulsan el flujo de aire y funcionan con electricidad procedente de un panel solar.

El sistema blocº podría aplicarse en paradas de autobuses. Foto: James Dyson Award

El sistema blocº podría aplicarse en paradas de autobuses. Foto: James Dyson Award

Para desarrollar bloc°, Stocker y Schweizer estudiaron soluciones como las tinajas de terracota y los termiteros, capaces de favorecer la regulación térmica sin mecanismos tecnológicos complejos. “Estos sistemas biomiméticos demuestran cómo el diseño puede trabajar en armonía con la naturaleza para enfriar el aire mediante la evaporación y el autosombreado”, explican los creadores en la presentación del proyecto para el James Dyson Award.

El diseño también incorpora un sistema para almacenar agua dentro de los propios ladrillos. La parte superior del módulo tiene forma de embudo y permite recoger agua de lluvia. De acuerdo con los inventores, esta estructura puede captar un promedio de 24 litros diarios, mientras que el sistema necesita unos 56 litros de agua en jornadas con temperaturas superiores a 30°C. El suministro restante podría proceder de la infraestructura municipal.

La terracota ya cuenta con antecedentes como alternativa de refrigeración de bajo consumo. Un estudio publicado en 2025 en Applied Thermal Engineering analizó sistemas de tubos fabricados con este material y señaló su capacidad para reducir la temperatura. Otra investigación, difundida en Physical Science International Journal, probó un enfriador de tubos de terracota a escala de laboratorio y registró descensos térmicos de aproximadamente 11°C a 28°C.

¿Cuánto puede enfriar este sistema y dónde podría utilizarse?

Los diseñadores señalan que bloc° puede reducir hasta 9°C la temperatura de espacios urbanos expuestos al calor. Para alimentar sus componentes, el prototipo utiliza un panel solar con una producción aproximada de 200 Wh al día, cantidad que, según sus creadores, basta para hacer funcionar el ventilador y la bomba de agua. Así, el sistema puede operar sin una conexión eléctrica convencional.

Stocker y Schweizer plantean su instalación en lugares donde las personas permanecen al aire libre, como paradas de transporte, plazas y patios escolares. Su propuesta combina materiales cerámicos, captación de agua y energía solar para crear zonas de resguardo frente a las altas temperaturas. El siguiente paso será realizar pruebas de campo con un prototipo a escala 1:1 en entornos urbanos reales, con especial atención a su comportamiento a largo plazo en climas húmedos.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026 vía Bicolor+ Premium

Alejandro Sanz compró 32 hectáreas en uno de los paisajes más singulares de España: tiene bosque y una casa donde componía sus canciones

José Carlos Agüero: “Cuando hablamos de grupos de poder, lo que está en discusión no es la verdad”

Ciencia

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

Explorer, el exoesqueleto español que podrá acompañar a niños al colegio y al parque como alternativa a las sillas de ruedas

Lo que ocurre bajo la arena cada noche: las pulgas de mar mueven hasta 50 kg de arena por metro de playa al día, según estudio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales 2026

"Un hospital para Pachacútec", promete candidato de Fuerza Popular al gobierno regional del Callao, Miguel Cordano

"Yo soy la antítesis de Carlos Canales" , sostiene candidato de Renovación Popular Alessio Cantella