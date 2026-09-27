Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOAlianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY por la final de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026
Ciencia

Más alto que la Torre de Pisa y pesa 499 toneladas: un barco antiguo fue hundido para intentar crear un hábitat marino en aguas tropicales

Desde su hundimiento, la embarcación atrajo especies marinas como tiburones, rayas y tortugas, y los visitantes pueden contribuir plantando fragmentos de coral.

Un carguero retira servirá como arrecife artificial en la Maldivas. Foto: Siyam World Maldivas
Un carguero retira servirá como arrecife artificial en la Maldivas. Foto: Siyam World Maldivas
Por
google iconLa República en Google

Un antiguo carguero atunero de 499 toneladas descansa ahora bajo las aguas tropicales del atolón Noonu, en Maldivas, tras un proyecto que busca transformar la embarcación retirada en un arrecife artificial. El buque mide 66,63 metros de longitud, una dimensión superior a la altura de la Torre de Pisa, y fue hundido en octubre de 2024 como parte de una iniciativa de conservación de Siyam World Maldives.

La estructura permanece entre 10 y 24 metros bajo la superficie y ya recibe la visita de distintas especies, según un informe de BBC Wildlife. Sin embargo, colocar semejante mole de acero en el fondo marino resultó más complicado de lo previsto. Durante la operación, el aire atrapado dentro del casco provocó que la nave girara y terminara boca abajo, un contratiempo que obligó al equipo responsable a ejecutar una compleja maniobra para corregir su posición.

El antiguo carguero en el fondo marino. Foto: Siyam World Maldives

El antiguo carguero en el fondo marino. Foto: Siyam World Maldives

¿Cómo hundieron el carguero para convertirlo en un arrecife artificial?

Antes del descenso, los responsables prepararon el carguero y completaron los permisos necesarios para trasladarlo hasta Noonu. El hundimiento controlado de una embarcación requiere abrir orificios en lugares específicos para que el agua ingrese de forma equilibrada y evitar que el casco se incline o vuelque. Pese a esas precauciones, el aire acumulado hizo que la nave acabara invertida sobre el lecho marino.

La misión fue establecer un ecosistema submarino vivo. Foto: Siyam World Maldives

La misión fue establecer un ecosistema submarino vivo. Foto: Siyam World Maldives

Dejarla en esa posición podía comprometer su estabilidad ante las corrientes. Durante varias semanas, el equipo utilizó cuerdas y enormes bolsas de aire para girar las 499 toneladas hasta recuperar la orientación correcta. Finalmente, la proa quedó a unos 10 metros de profundidad y la popa, aproximadamente a 24 metros, condiciones que permiten el acceso de buceadores de aguas abiertas y de nivel avanzado.

¿Qué especies marinas habitan el antiguo carguero hundido en Maldivas?

Aunque un arrecife artificial necesita tiempo para integrarse al entorno, los primeros registros muestran actividad alrededor del naufragio. Desde su hundimiento, buceadores han observado tiburones limón, tiburones nodriza, peces guitarra, rayas águila, mantarrayas y tortugas cerca de la estructura.

El proyecto también contempla que los visitantes coloquen fragmentos de coral sobre el carguero para favorecer el desarrollo del nuevo hábitat. Sara Siyam, directora de marketing de Sun Siyam Resorts, definió la iniciativa como "un compromiso a largo plazo con la restauración de los arrecifes".

"Cada huésped que planta un fragmento de coral pasa a formar parte de una historia que continuará creciendo mucho después de abandonar nuestras costas", señaló.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más alto que la Torre de Pisa y pesa 499 toneladas: un barco antiguo fue hundido para intentar crear un hábitat marino en aguas tropicales

Buscan voluntarios con experiencia en comunicación para diseñar webs en Tailandia: habitación y comida gratis por 25 horas semanales

Vóley Alianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY: dónde ver el partido por la final de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Ciencia

Retiraron cabras de una isla cerca de Venezuela para salvar su bosque, pero 15 años después científicos descubrieron que no se recuperó al 100% por una razón

Jóvenes inventores diseñaron un ladrillo con ventiladores que enfría ciudades usando energía: la idea es combatir el calor y que los edificios dejen de ser parte del problema

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’

RMP tras resultados de encuestas que ubican en primer lugar a López Aliaga: "La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad"