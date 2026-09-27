Más alto que la Torre de Pisa y pesa 499 toneladas: un barco antiguo fue hundido para intentar crear un hábitat marino en aguas tropicales

Un antiguo carguero atunero de 499 toneladas descansa ahora bajo las aguas tropicales del atolón Noonu, en Maldivas, tras un proyecto que busca transformar la embarcación retirada en un arrecife artificial. El buque mide 66,63 metros de longitud, una dimensión superior a la altura de la Torre de Pisa, y fue hundido en octubre de 2024 como parte de una iniciativa de conservación de Siyam World Maldives.

La estructura permanece entre 10 y 24 metros bajo la superficie y ya recibe la visita de distintas especies, según un informe de BBC Wildlife. Sin embargo, colocar semejante mole de acero en el fondo marino resultó más complicado de lo previsto. Durante la operación, el aire atrapado dentro del casco provocó que la nave girara y terminara boca abajo, un contratiempo que obligó al equipo responsable a ejecutar una compleja maniobra para corregir su posición.

El antiguo carguero en el fondo marino. Foto: Siyam World Maldives

¿Cómo hundieron el carguero para convertirlo en un arrecife artificial?

Antes del descenso, los responsables prepararon el carguero y completaron los permisos necesarios para trasladarlo hasta Noonu. El hundimiento controlado de una embarcación requiere abrir orificios en lugares específicos para que el agua ingrese de forma equilibrada y evitar que el casco se incline o vuelque. Pese a esas precauciones, el aire acumulado hizo que la nave acabara invertida sobre el lecho marino.

La misión fue establecer un ecosistema submarino vivo. Foto: Siyam World Maldives

Dejarla en esa posición podía comprometer su estabilidad ante las corrientes. Durante varias semanas, el equipo utilizó cuerdas y enormes bolsas de aire para girar las 499 toneladas hasta recuperar la orientación correcta. Finalmente, la proa quedó a unos 10 metros de profundidad y la popa, aproximadamente a 24 metros, condiciones que permiten el acceso de buceadores de aguas abiertas y de nivel avanzado.

¿Qué especies marinas habitan el antiguo carguero hundido en Maldivas?

Aunque un arrecife artificial necesita tiempo para integrarse al entorno, los primeros registros muestran actividad alrededor del naufragio. Desde su hundimiento, buceadores han observado tiburones limón, tiburones nodriza, peces guitarra, rayas águila, mantarrayas y tortugas cerca de la estructura.

El proyecto también contempla que los visitantes coloquen fragmentos de coral sobre el carguero para favorecer el desarrollo del nuevo hábitat. Sara Siyam, directora de marketing de Sun Siyam Resorts, definió la iniciativa como "un compromiso a largo plazo con la restauración de los arrecifes".

"Cada huésped que planta un fragmento de coral pasa a formar parte de una historia que continuará creciendo mucho después de abandonar nuestras costas", señaló.