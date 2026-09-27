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Ciencia

Lo que ocurre bajo la arena cada noche: las pulgas de mar mueven hasta 50 kg de arena por metro de playa al día, según estudio

El análisis revela que el volumen de sedimento removido por las pequeñas criaturas es comparable al desplazamiento de ríos principales.

Las playas del sur de California son escenario de una intensa actividad nocturna protagonizada por las pulgas de mar, crustáceos que reestructuran la arena cada noche.
Las playas del sur de California son escenario de una intensa actividad nocturna protagonizada por las pulgas de mar, crustáceos que reestructuran la arena cada noche. | Ilustración LR/ChatGPT
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Cada noche, las playas del sur de California, en Estados Unidos, albergan una intensa actividad subterránea protagonizada por crustáceos minúsculos del género Megalorchestia. Conocidos popularmente como pulgas de mar, esos pequeños organismos abandonan sus refugios nocturnos para buscar alimento y excavar galerías, reestructurando por completo el relieve de la arena previo al amanecer.

Investigadores examinaron este fenómeno en un estudio de la revista Journal of Geophysical Research: Earth Surface, donde midieron el volumen de sedimento removido por la especie. Sobre la magnitud de ese proceso, el científico marino David Hubbard, de la Universidad de California en Santa Bárbara, afirmó que "tienen una de las tasas de bioturbación más altas del planeta".

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¿Cómo es el traslado de arena de las pulgas de mar cada noche en la playa?

Investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara evaluaron la actividad nocturna de las pulgas de mar en Isla Vista Beach. Tras medir el sedimento acumulado durante la excavación, determinaron un desplazamiento máximo de hasta 50 kilogramos por metro de línea costera al día. La magnitud del trabajo subterráneo sorprendió al propio equipo científico. En palabras de la investigadora Jenny Dugan, "al volver por la mañana, algunos marcos de medición habían quedado completamente enterrados".

Esos pequeños crustáceos habitan túneles poco profundos bajo el sol y emergen al anochecer para alimentarse de algas marinas. A diferencia de las especies que conservan sus madrigueras, estos animales elaboran orificios inéditos cada jornada. Sus galerías alcanzan profundidades de 10 a 30 centímetros, siempre en sustratos con la humedad adecuada para prevenir colapsos.

La investigación publicada en la revista JGR Biogeosciences detalla que la remoción alcanza 10,38 kilogramos de sedimento seco por metro cuadrado diariamente. Esta métrica complementa la estimación por extensión de orilla y evidencia la variabilidad del fenómeno. Por ello, los expertos aclaran que dicho volumen representa un techo estadístico y descartan que la cifra se replique por igual en todo el litoral.

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¿Cómo transforman los crustáceos la estructura de las playas californianas?

El análisis de ocho años de registros de biomasa proyectados sobre 25 kilómetros de costa en el sur de California reveló un impacto físico masivo. La masa diaria de sedimento removida por estos animales iguala el volumen que desplazan los ríos principales del área o las corrientes marinas. Conviene precisar que esa equivalencia corresponde a una comparación de volúmenes excavados y no a un traslado directo de arena efectuado por la fauna.

Este trabajo mecánico ejerce roles clave en la salud ambiental del litoral. La apertura de madrigueras oxigena el sustrato, al tiempo que la cobertura de algas, junto con otros residuos orgánicos, canaliza insumos alimenticios hacia estratos profundos. Asimismo, el desprendimiento de los granos superficiales incrementa la exposición de la superficie ante el desgaste generado por la brisa y las olas.

Los resultados integran el comportamiento de la fauna en los modelos sobre la dinámica costera. "La influencia de los animales suele considerarse temporal y localizada. Los resultados muestran que, cuando se observa su trabajo colectivo, su alcance puede ser mucho mayor de lo previsto", concluyó Tim Baxter, líder del proyecto.

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