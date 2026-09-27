El exoesqueleto Explorer MB mejora la vida de niños con movilidad reducida, permitiéndoles acceder a aulas y parques con autonomía. Desarrollado en España, este dispositivo obtuvo la certificación CE.

El exoesqueleto Explorer MB mejora la vida de niños con movilidad reducida, permitiéndoles acceder a aulas y parques con autonomía. Desarrollado en España, este dispositivo obtuvo la certificación CE. Foto: El País

El exoesqueleto Explorer MB ayuda a que menores con movilidad reducida ingresen al aula, jueguen en parques y salgan de sus casas con autonomía. Desarrollado en España, este mecanismo fue concebido para acompañar a los pequeños en sus entornos cotidianos, más allá de los espacios donde reciben terapia física.

Tras completar exhaustivas pruebas, el artefacto obtuvo la certificación CE, hito que habilita su venta formal, según reportó El País. La investigadora Elena García Armada, creadora de Marsi Bionics, definió la meta central de la innovación: "No se queda en la rehabilitación, no se queda en la clínica". Aquel avance transforma la dinámica doméstica e impulsa interrogantes sobre su desempeño en salidas familiares o rutinas académicas.

¿Qué es el exoesqueleto Explorer MB y cómo transforma la vida de niños con movilidad reducida?

Marsi Bionics, junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuatro hospitales de Madrid, desarrolló Explorer MB, un exoesqueleto pediátrico de uso personal. A diferencia de ATLAS 2030, concebido exclusivamente para entornos clínicos, este novedoso prototipo busca acompañar las actividades en el hogar y en espacios exteriores. Asimismo, su estructura extensible adapta las dimensiones mecánicas durante la etapa de crecimiento de los menores, abarcando desde los dos hasta los 17 años.

arsi Bionics trabaja en esquemas de financiación para facilitar la adquisición del exoesqueleto, que tiene un costo de aproximadamente 49.000 euros. Foto: Marsi Bionics

El equipo integra cuatro motores que asisten el impulso de las piernas mediante dos modalidades de marcha: una que reacciona a la intención de desplazamiento, completando la fuerza necesaria, y otra que genera pasos continuos a velocidad programada. Adicionalmente, cuenta con un asiento automático diseñado para pausas de descanso sin desmontar el armazón. "Su autonomía prevista es de unas seis horas", añadió El País.

Para un infante que utiliza silla de ruedas, esa innovación permite periodos de desplazamiento erguido en colegios, calles o parques. El CSIC señala que "el proyecto nació de una petición de los propios menores, que querían llevar a casa la tecnología que probaban durante su rehabilitación", con la finalidad de ampliar sus oportunidades de interacción cotidiana, aunque descartan presentar la tecnología como una alternativa universal para la totalidad de la población infantil.

¿Cuáles son los beneficios de Explorer MB y cómo será su comercialización?

El nuevo modelo Explorer traslada el entrenamiento de la marcha desde las sesiones clínicas hacia las actividades cotidianas, impulsando la integración infantil en el juego, los desplazamientos y la recreación hogareña. Olga Arroyo, jefa de Rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón, destacó que la etapa de prueba con las familias abarcó jornadas "tanto en su domicilio como en exteriores". Esa evolución frente al dispositivo previo ATLAS 2030 busca transformar el tratamiento médico en una herramienta de autonomía diaria.

El acceso al producto dependerá de su viabilidad financiera, dado que su valor estimado ronda los 49.000 euros. Para mitigar aquella barrera, Marsi Bionics diseña esquemas de pago a plazos, fondos colectivos e impulsa análisis de coste-beneficio para lograr la cobertura del sistema de salud público, previendo que ciertos menores participantes accedan mediante una tarifa preferencial.

Respecto a su desembarco en Latinoamérica, la compañía carece aún de un calendario oficial o confirmación de distribución regional, concentrando su estrategia inicial en España. Pese a que el prototipo hospitalario anterior opera en diversos centros internacionales, dicha presencia no garantiza la disponibilidad inmediata del equipo portátil en Perú ni en el resto del continente.