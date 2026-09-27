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Ciencia

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

El lugar presenta construcciones circulares y pasillos. Un equipo multidisciplinario empleará drones y excavaciones para esclarecer su datación.

Un andinista descubrió una extraña silueta en la cordillera del Tigre, Mendoza, a través de Google Earth, lo que llevó a arqueólogos de Argentina y España a investigar el hallazgo.
Un andinista descubrió una extraña silueta en la cordillera del Tigre, Mendoza, a través de Google Earth, lo que llevó a arqueólogos de Argentina y España a investigar el hallazgo. | Google Earth/La Nación
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Un andinista detectó una extraña silueta mediante Google Earth y se trasladó hasta un conjunto de edificaciones rocosas en la cordillera del Tigre, un paraje inhóspito de los Andes argentinos. El hallazgo atrajo de inmediato la atención de arqueólogos de Argentina y España, quienes organizan una expedición sobre el terreno para esclarecer la función original de esta arquitectura ancestral en Mendoza.

A la fecha, el equipo científico mantiene bajo cautela la antigüedad real del yacimiento y su posible clasificación como geoglifo. No obstante, Cristina Prieto-Olavarría y Horacio Chiavazza, especialistas al frente del proyecto ArqueoAndes, afirmaron a Los Andes que "no hay otro igual en Mendoza". Ese misterioso descubrimiento abre interrogantes que las fotografías satelitales no pueden resolver sin un análisis directo.

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¿Qué reveló el misterioso hallazgo en los Andes con Google Earth?

Tras tres décadas rastreando yacimientos arqueológicos en Mendoza, el andinista Carlos Gobbi identificó en mayo de 2025 una singular formación rocosa mediante imágenes satelitales. Aunque el mapa digital proporcionó las coordenadas exactas en la cordillera del Tigre, la expedición requirió una exigente travesía por terrenos sin agua ni cobertura móvil, luego de dos expediciones previas sin éxito durante ese mismo periodo.

A más de 3.000 msnm, en las inmediaciones de la cordillera del Tigre, fue el andinista Carlos Gobbi. Foto: Los Andes

A más de 3.000 msnm, en las inmediaciones de la cordillera del Tigre, fue el andinista Carlos Gobbi. Foto: Los Andes

El 14 de febrero de 2026, Gobbi accedió al lugar junto a los exploradores Adrián Radich y Gabriel Orofino tras cuatro días de caminata intensiva. La inspección directa confirmó la existencia de construcciones circulares, pasillos, sectores rectangulares y zanjas revestidas con piedras, algunas elevadas con pircas y otras semienterradas. "Cuando vi eso, fue realmente impactante", afirmó el montañista sobre el momento de la llegada.

Las evidencias fotográficas y los datos del terreno quedaron bajo el análisis de los especialistas Prieto-Olavarría y Chiavazza, quienes iniciaron la evaluación científica de la zona. Aquel descubrimiento en la cordillera mendocina demuestra el potencial de las herramientas digitales combinadas con el trabajo de campo para ubicar vestigios precolombinos en áreas remotas de difícil acceso.

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¿Qué función y antigüedad tiene el posible centro ceremonial preincaico?

Investigadores estudian una estructura antigua cuyo uso inicial permanece incierto. En las prospecciones primarias no detectaron fragmentos cerámicos ni evidencias de alimentación, lo que descarta un asentamiento residencial continuo. De acuerdo con los expertos, "el lugar no parece adecuado para una ocupación permanente", por lo que sugieren una finalidad simbólica o ritual.

El origen cronológico de la construcción todavía es materia de análisis. Aunque existen indicios que la conectan con la época incaica, los arqueólogos no excluyen una filiación previa. El especialista Chiavazza advirtió a La Nación que "aún no pueden asegurar que la arquitectura forme una figura específica", agregando que resulta indispensable verificar si responde a un trazo planificado y examinar sus nexos con el arte rupestre de la región.

Un equipo multidisciplinario de ArqueoAndes ascenderá al yacimiento junto a profesionales de la Universidad de Jaén. La exploración empleará fotogrametría aérea con drones, muestras sedimentarias y excavaciones sistemáticas para descifrar la datación exacta del recinto. Mientras culminan estos trabajos científicos, la hipótesis sobre un geoglifo ceremonial continuará en evaluación.

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