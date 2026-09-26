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Curiosidades

Devolver el carrito del supermercado parece un gesto menor, pero la psicología destaca lo que implica hacerlo sin que nadie te obligue

La psicóloga María Esclápez analiza la "teoría del carrito de supermercado", que evalúa la empatía de un gesto, y aclara que no define la personalidad.

La psicóloga María Esclápez enfatiza que esta acción es un reflejo de la ética personal en la convivencia, resaltando la importancia de los pequeños compromisos que aportan a la comunidad.
La psicóloga María Esclápez enfatiza que esta acción es un reflejo de la ética personal en la convivencia, resaltando la importancia de los pequeños compromisos que aportan a la comunidad. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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La compra terminó, las bolsas ya están en el vehículo y queda una última decisión: caminar unos pasos para dejar el carrito en su sitio o abandonarlo en el estacionamiento. Nadie parece estar pendiente de lo que hagas. Esa escena cotidiana dio lugar a una pregunta sobre cómo actuamos cuando cumplir una norma depende de nosotros mismos.

La psicóloga María Esclápez retomó la llamada "teoría del carrito de supermercado" después de compartir una imagen de carros abandonados. La idea se difundió como una forma de hablar de empatía y responsabilidad, aunque conviene hacer una distinción: no es una prueba psicológica capaz de definir la personalidad de quien deja o devuelve un carrito.

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¿Qué destaca la psicología sobre devolver el carrito del supermercado sin que nadie te obligue?

El gesto de retornar el carro de la compra llama la atención porque implica un mínimo desgaste físico sin premio visible ni castigo inmediato por omitirlo. Según la psicóloga María Esclápez, para La Vanguardia, esta falta de coacción externa permite evaluar "la capacidad de seguir una regla que se considera adecuada por iniciativa propia". Por su parte, el APA Dictionary of Psychology encuadra aquella acción dentro de las conductas prosociales, las cuales buscan beneficiar a los demás al liberar espacios de estacionamiento que otra persona debería despejar.

No obstante, una acción aislada resulta insuficiente para determinar los valores morales de un individuo. Aunque la sabiduría popular suele juzgar ese acto como un indicador ético, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) carece de un método verificado que traduzca esta decisión cotidiana en un análisis definitivo del carácter. Así, calificar a alguien de empático o irresponsable con base en aquel único evento carece de sustento científico.

En conclusión, este hábito ilustra la inclinación personal hacia el civismo comunitario sin llegar a constituir un examen definitivo de la personalidad. Retornar el habitáculo rodante refleja respeto por el entorno urbano, aunque la falta de esa iniciativa puntual no define por completo el perfil ético individual.

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¿Qué revela la psicóloga sobre la “teoría del carrito” de la compra?

La experta conoció ese dilema ético tras compartir una foto en redes sociales sobre un carrito de supermercado abandonado en un estacionamiento. Un seguidor le sugirió el concepto, el cual evalúa el civismo individual a través de un gesto cotidiano que carece de vigilancia policial o incentivos económicos. El núcleo del asunto radica en la elección consciente: "No es ilegal no colocar el carro, pero tampoco nos van a premiar por colocarlo", explicó para sintetizar cómo la decisión de retornar el objeto al área designada refleja la calidad moral de cada individuo.

Aunque existen atenuantes razonables como urgencias médicas o movilidad reducida, la especialista enfatiza que estos imprevistos son minoritarios frente a la simple apatía. Por ello, la hipótesis destaca que "la moralidad y capacidad de las personas para autogobernarse lo puede determinar algo tan sencillo como devolver el carrito de la compra al lineal designado para su almacenamiento después de haberlo usado". La relevancia de esa conducta radica en su simplicidad operativa y en que la amplia mayoría reconoce de antemano cuál es la postura ciudadana correcta.

Sin consecuencias legales o disciplinarias, el comportamiento final queda totalmente supeditado al libre albedrío y al sentido de convivencia común. "Por eso se dice que esa es la situación perfecta para ver si una persona hace lo correcto sin que se la obligue a ello y solo por su bondad", concluyó sobre aquella prueba cívica. Más allá de categorizar a los usuarios entre buenos o malos, el planteamiento invita a reflexionar sobre los pequeños compromisos éticos que fortalecen la vida comunitaria.

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