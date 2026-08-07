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Ciencia

Un nuevo estudio explora uno de los mayores misterios de la evolución: dinosaurios diminutos

Los científicos continúan buscando respuestas para comprender la biología y biodiversidad de estas criaturas prehistóricas.

Los investigadores usaron modelo matemáticos para estudiar la evolución corporal de los dinosaurios. Foto: Gemini IA
Los investigadores usaron modelo matemáticos para estudiar la evolución corporal de los dinosaurios. Foto: Gemini IA
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A los dinosaurios se les suele llamar gigantes de la prehistoria, pero no todos alcanzaron tamaños enormes. Algunas especies eran tan grandes como una vaca moderna, mientras que otras no eran más grandes que un zorro. Sin embargo, algunos evolucionaron hasta convertirse en gigantes; en el caso de los saurópodos, a través de docenas de linajes, como el Brontosaurio, el Braquiosaurio y el Diplodocus. Pero, ¿por qué, entonces, los dinosaurios nunca llegaron a ser pequeños del tamaño de un ratón?

Un equipo de investigación del Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Princeton busca la respuesta a dicha pregunta en la revista Evolution. Mediante un modelo matemático, el equipo estudia la evolución del tamaño corporal en los vertebrados. Según sus hallazgos, este modelo puede explicar eficazmente el tamaño de los mamíferos y aves modernos, pero no explica por qué incluso los dinosaurios más pequeños —que pesaban unos 400 gramos— seguían siendo relativamente grandes, del tamaño de las palomas urbanas.

Un modelo de Microraptor expuesto en el Museo Americano de Historia Natural. Fue uno de los dinosaurios más pequeños, con un peso aproximado de medio kilo, similar al de un conejo grande. Foto: Alvaro Keding / AMNH

Un modelo de Microraptor expuesto en el Museo Americano de Historia Natural. Fue uno de los dinosaurios más pequeños, con un peso aproximado de medio kilo, similar al de un conejo grande. Foto: Alvaro Keding / AMNH

¿Qué tan pesados eran los dinosaurios más pequeños?

Los microraptores (pequeños depredadores) se encuentran entre los dinosaurios más pequeños conocidos hasta la fecha. Estos dinosaurios con plumas vivieron durante el Cretácico inferior, que comenzó hace unos 145 millones de años. Según el estudio, estos animales pesaban al menos 200 veces más que el ave moderna más pequeña del mundo, el colibrí abeja (Mellisuga helenae), que pesa solo 1,75 gramos, y que el mamífero moderno más pequeño, la musaraña etrusca (Suncus etruscus), que pesa alrededor de 1,8 gramos.

Fósil de Microraptor, uno de los dinosaurios más pequeños conocidos. Foto: Mick Ellison / AMNH

Fósil de Microraptor, uno de los dinosaurios más pequeños conocidos. Foto: Mick Ellison / AMNH

Los investigadores sospechan que fue principalmente la competencia con pequeños mamíferos por los recursos lo que impidió que los dinosaurios ocuparan este nicho ecológico. Esto se debe a que su modelo no puede explicar el aumento en la distribución del tamaño corporal.

De acuerdo con Roger Benson, coautor del estudio: "Ya sabíamos que los dinosaurios impidieron que los mamíferos evolucionaran hacia animales grandes antes de la extinción masiva al final del período Cretácico. Aquí, sugerimos que los mamíferos, a su vez, impidieron que los dinosaurios evolucionaran hacia animales pequeños".

Faltan descubrir más fósiles

El modelo utilizado por los científicos se basa en factores energéticos. Este describe el tamaño corporal en el que un animal puede reproducirse con la mayor eficiencia energética. Si bien el modelo es válido para mamíferos, aves e incluso tortugas modernas —es decir, los tamaños predichos coinciden con los observados—, no se aplica a lagartos y aves no voladoras modernas que habitan en islas. Los autores señalan que las limitaciones ecológicas también podrían explicar la distribución de tamaños alterada en estos grupos.

Según los cálculos, el tamaño modal óptimo —es decir, el valor que debería aparecer con mayor frecuencia dentro de un grupo— es de tan solo unos tres kilogramos para los dinosaurios. Sin embargo, el tamaño modal observado en la práctica es de unos 180 kilogramos, aunque este valor real podría estar sesgado por la naturaleza de los fósiles hallados, ya que es más probable encontrar fósiles de mayor tamaño. No obstante, no se han encontrado huesos de minidinosaurios.

Hay otros pequeños huesos fosilizados

En la actualidad, los animales pequeños dominan todos los hábitats del planeta. "Si queremos comprender cómo surgió la biodiversidad actual, necesitamos entender por qué los diminutos dinosaurios aparentemente estaban ausentes", señala la autora principal, Stephanie Lechki.

Los expertos creen que, en teoría, es posible que aún no se hayan encontrado fósiles tan pequeños, pero lo consideran improbable. Esto se debe a que en los yacimientos fósiles donde se han conservado dinosaurios, también se descubren con frecuencia animales mucho más pequeños, como lagartos y anfibios. Si los minidinosaurios hubieran existido, habrían aparecido en algún lugar en algún momento.

"Nos encontramos ante una situación inusual: los ancestros de los dinosaurios podían ser diminutos. Los descendientes vivos de los dinosaurios —las aves— también pueden serlo. Pero los dinosaurios mismos parecían tener prohibido ser diminutos", declaró Benson. "Y aún no lo entendemos del todo, pero es una cuestión que debemos seguir investigando si realmente queremos comprender a los dinosaurios y su fascinante biología".

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