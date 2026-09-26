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Descubren en Canadá dos extrañas arañas marinas con ojos rojos y patas peludas: pueden tener hasta 12 patas y respiran por la piel

Con la capacidad de respirar a través de la piel y una forma singular de reproducción, los machos cuidan los huevos con estructuras especiales, asegurando el desarrollo de las nuevas generaciones.

Dos nuevas especies de arañas marinas han sido descubiertas en el mar de Salish, entre Canadá y Estados Unidos, después de casi un siglo sin registros en la zona.
Dos nuevas especies de arañas marinas han sido descubiertas en el mar de Salish, entre Canadá y Estados Unidos, después de casi un siglo sin registros en la zona. | Foto: Cormac Toler-Scott
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Dos nuevas especies de arañas marinas fueron descubiertas en el mar de Salish, entre Canadá y Estados Unidos, tras casi un siglo sin registrar nuevas especies de este grupo en la zona. Los animales sorprendieron por sus características poco comunes, según la investigación publicada en la revista Organisms Diversity & Evolution.

Una de ellas tiene ojos rojos y patas cubiertas de espinas que le dan una apariencia de pies peludos, mientras que ambas presentan una anatomía adaptada completamente a la vida bajo el agua. Además, estos animales pueden respirar a través de la piel y alcanzar hasta 12 patas.

Fotografía de la nueva araña marina descubierta.

Fotografía de la nueva araña marina descubierta.

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Las nuevas arañas marinas tienen ojos rojos y patas cubiertas de espinas

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica identificaron las dos especies durante inmersiones realizadas entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Los ejemplares fueron encontrados en distintos puntos del mar de Salish, hasta 18 metros de profundidad.

Una de las especies fue bautizada como Callipallene pilosuspedes, un nombre que hace referencia a sus pies peludos. Sus patas presentan espinas curvas en la parte inferior y también posee ojos rojos, una probóscide corta con la que captura alimento y una boca de forma triangular.

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Arañas marinas que respiran por la piel y tienen una forma particular de reproducirse

Aunque su aspecto recuerda al de las arañas terrestres, estos animales pertenecen a un grupo marino que evolucionó hace unos 500 millones de años. Pueden presentar hasta 12 patas, utilizan una probóscide para succionar los fluidos de pequeñas presas y respiran mediante la superficie de su cuerpo.

Su reproducción también tiene una característica llamativa: los machos son quienes transportan y cuidan los huevos mediante unas estructuras llamadas ovígeras. Las hembras liberan los huevos a través de poros de sus extremidades y los machos los reúnen para formar pequeños grupos.

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