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Judicialidad

Piura: padres de adolescentes del Centro Juvenil Miguel Grau fortalecen la comunicación familiar

La actividad permitió trabajar la escucha, expresión de emociones, pautas de crianza y afecto entre padres e hijos.

Participaron padres de 131 adolescentes del Centro de Rehabilitación Juvenil Miguel Grau. Foto: difusión.
Participaron padres de 131 adolescentes del Centro de Rehabilitación Juvenil Miguel Grau. Foto: difusión.
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En el marco de la semana de aniversario de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Piura, padres de adolescentes del Centro de Rehabilitación Juvenil Miguel Grau, que actualmente atiende a 131 adolescentes, participaron en el taller “Habilidades de Comunicación Efectiva”, orientado a mejorar la comunicación y la convivencia en el hogar.

La actividad estuvo a cargo de la psicóloga Lena Silva Bayona y la médico Kathya Mío Vásquez, ambas integrantes del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de la Corte de Piura.

Puedes ver

Piura: designan jueza supernumeraria del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria | piura | La República

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Durante el taller, los participantes realizaron dinámicas y ejercicios para fortalecer la escucha, la expresión de emociones y la comunicación con sus hijos. También reflexionaron sobre las dificultades que pueden presentarse en la relación familiar y la importancia de establecer pautas de crianza y expresar afecto.

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