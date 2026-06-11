Científicos identifican a supertierra situada a unos 100 años luz de la Tierra. Foto: Benoit Gougeon / Universidad de Montreal

Científicos identifican a supertierra situada a unos 100 años luz de la Tierra. Foto: Benoit Gougeon / Universidad de Montreal

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Los científicos identificaron uno de los candidatos más prometedores a mundo oceánico fuera del Sistema Solar. Se trata de TOI-1452 b, un exoplaneta ubicado a unos 100 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco, cuya composición podría incluir enormes cantidades de agua. Aunque los expertos aún no confirman la presencia de océanos, las características del planeta han despertado gran interés en la comunidad científica.

El objeto celeste posee un tamaño aproximadamente un 70% mayor que el de la Tierra y una masa cercana a cinco veces la de nuestro planeta. Sin embargo, el dato que más llama la atención es su densidad, menor de lo esperado para un cuerpo formado únicamente por roca. Esa particularidad ha llevado a los astrónomos a plantear que una parte importante de su estructura podría estar compuesta por agua, un elemento considerado esencial para la vida tal como se conoce actualmente.

¿Por qué los científicos identifican agua?

La hipótesis surge a partir de modelos que combinan la masa y el radio de TOI-1452 b. En la Tierra, los océanos cubren cerca del 70% de la superficie, aunque representan menos del 1% de su masa total. En cambio, los cálculos realizados para este exoplaneta sugieren que el agua podría constituir hasta el 30% de su masa, una proporción extraordinariamente superior.

Una ilustración artística muestra TOI-1452 b, una supertierra que podría estar cubierta por un océano global profundo a unos 100 años luz de distancia. Foto: NASA

“TOI-1452 b es uno de los mejores candidatos a planeta oceánico que hemos encontrado hasta la fecha”, afirmó Charles Cadieux, quien lideró el equipo de descubrimiento durante su doctorado en la Universidad de Montreal.

No obstante, los investigadores mantienen la cautela. El estudio científico señala que el planeta resulta compatible con un núcleo rocoso rodeado por una envoltura rica en compuestos volátiles, aunque otras explicaciones todavía permanecen abiertas.

La posibilidad de agua líquida convierte a este mundo en un objetivo prioritario para futuras observaciones. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la presencia de agua no implica automáticamente la existencia de vida, ya que también intervienen factores como la química, la estabilidad ambiental y las fuentes de energía disponibles.

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El descubrimiento de TOI-1452 b

La primera señal apareció gracias al Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA. El observatorio detectó pequeñas disminuciones periódicas en el brillo de una estrella, un fenómeno que suele indicar el paso de un planeta frente a su astro anfitrión.

La confirmación presentó dificultades porque TOI-1452 forma parte de un sistema binario compuesto por dos enanas rojas muy cercanas entre sí. Desde la perspectiva de TESS, ambas estrellas parecían un único punto luminoso. Observaciones posteriores realizadas desde el Observatorio Mont-Mégantic, en Canadá, permitieron distinguirlas y comprobar que el planeta gira alrededor de TOI-1452.

Los datos muestran que completa una órbita cada 11,1 días terrestres y se encuentra a solo 0,061 unidades astronómicas de su estrella, una distancia mucho menor que la que separa a la Tierra del Sol.

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Un océano muy diferente al de la Tierra

Si las estimaciones resultan correctas, el agua de TOI-1452 b no formaría mares comparables a los terrestres. Los científicos plantean la existencia de una capa acuática extremadamente profunda, sometida a presiones capaces de alterar por completo las propiedades físicas del agua.

Diversas investigaciones indican que, en estas condiciones, las zonas inferiores podrían transformarse en hielo de alta presión mientras las capas superiores conservarían agua líquida. Este fenómeno podría crear una barrera entre el océano y el interior rocoso del planeta, lo que limitaría ciertos intercambios químicos considerados importantes para la habitabilidad.

La cercanía relativa de TOI-1452 b y el brillo de su estrella anfitriona ofrecen una oportunidad excepcional para futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb. El análisis de su atmósfera podría aportar pistas decisivas sobre la verdadera naturaleza de este intrigante candidato a mundo oceánico.