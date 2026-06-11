HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Ciencia

Astrónomos describieron un 'mundo oceánico' a 100 años luz: un exoplaneta cubierto con el ingrediente clave para la vida tal como la conocemos

Este mundo lejano, 70% más grande que la Tierra, despierta el interés de los investigadores por su estructura rica en agua, esencial para la vida.

Científicos identifican a supertierra situada a unos 100 años luz de la Tierra. Foto: Benoit Gougeon / Universidad de Montreal
Científicos identifican a supertierra situada a unos 100 años luz de la Tierra. Foto: Benoit Gougeon / Universidad de Montreal
Escuchar
Resumen
Compartir

Los científicos identificaron uno de los candidatos más prometedores a mundo oceánico fuera del Sistema Solar. Se trata de TOI-1452 b, un exoplaneta ubicado a unos 100 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco, cuya composición podría incluir enormes cantidades de agua. Aunque los expertos aún no confirman la presencia de océanos, las características del planeta han despertado gran interés en la comunidad científica.

El objeto celeste posee un tamaño aproximadamente un 70% mayor que el de la Tierra y una masa cercana a cinco veces la de nuestro planeta. Sin embargo, el dato que más llama la atención es su densidad, menor de lo esperado para un cuerpo formado únicamente por roca. Esa particularidad ha llevado a los astrónomos a plantear que una parte importante de su estructura podría estar compuesta por agua, un elemento considerado esencial para la vida tal como se conoce actualmente.

PUEDES VER: Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

lr.pe

¿Por qué los científicos identifican agua?

La hipótesis surge a partir de modelos que combinan la masa y el radio de TOI-1452 b. En la Tierra, los océanos cubren cerca del 70% de la superficie, aunque representan menos del 1% de su masa total. En cambio, los cálculos realizados para este exoplaneta sugieren que el agua podría constituir hasta el 30% de su masa, una proporción extraordinariamente superior.

Una ilustración artística muestra TOI-1452 b, una supertierra que podría estar cubierta por un océano global profundo a unos 100 años luz de distancia. Foto: NASA

Una ilustración artística muestra TOI-1452 b, una supertierra que podría estar cubierta por un océano global profundo a unos 100 años luz de distancia. Foto: NASA

“TOI-1452 b es uno de los mejores candidatos a planeta oceánico que hemos encontrado hasta la fecha”, afirmó Charles Cadieux, quien lideró el equipo de descubrimiento durante su doctorado en la Universidad de Montreal.

No obstante, los investigadores mantienen la cautela. El estudio científico señala que el planeta resulta compatible con un núcleo rocoso rodeado por una envoltura rica en compuestos volátiles, aunque otras explicaciones todavía permanecen abiertas.

La posibilidad de agua líquida convierte a este mundo en un objetivo prioritario para futuras observaciones. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la presencia de agua no implica automáticamente la existencia de vida, ya que también intervienen factores como la química, la estabilidad ambiental y las fuentes de energía disponibles.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

lr.pe

El descubrimiento de TOI-1452 b

La primera señal apareció gracias al Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA. El observatorio detectó pequeñas disminuciones periódicas en el brillo de una estrella, un fenómeno que suele indicar el paso de un planeta frente a su astro anfitrión.

La confirmación presentó dificultades porque TOI-1452 forma parte de un sistema binario compuesto por dos enanas rojas muy cercanas entre sí. Desde la perspectiva de TESS, ambas estrellas parecían un único punto luminoso. Observaciones posteriores realizadas desde el Observatorio Mont-Mégantic, en Canadá, permitieron distinguirlas y comprobar que el planeta gira alrededor de TOI-1452.

Los datos muestran que completa una órbita cada 11,1 días terrestres y se encuentra a solo 0,061 unidades astronómicas de su estrella, una distancia mucho menor que la que separa a la Tierra del Sol.

PUEDES VER: Un robot submarino descubre un naufragio casi intacto en las costas de Noruega cargado con pilas de porcelana china

lr.pe

Un océano muy diferente al de la Tierra

Si las estimaciones resultan correctas, el agua de TOI-1452 b no formaría mares comparables a los terrestres. Los científicos plantean la existencia de una capa acuática extremadamente profunda, sometida a presiones capaces de alterar por completo las propiedades físicas del agua.

Diversas investigaciones indican que, en estas condiciones, las zonas inferiores podrían transformarse en hielo de alta presión mientras las capas superiores conservarían agua líquida. Este fenómeno podría crear una barrera entre el océano y el interior rocoso del planeta, lo que limitaría ciertos intercambios químicos considerados importantes para la habitabilidad.

La cercanía relativa de TOI-1452 b y el brillo de su estrella anfitriona ofrecen una oportunidad excepcional para futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb. El análisis de su atmósfera podría aportar pistas decisivas sobre la verdadera naturaleza de este intrigante candidato a mundo oceánico.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El telescopio James Webb detecta el agujero negro invisible más lejano: su masa equivale a 6 mil millones de soles

El telescopio James Webb detecta el agujero negro invisible más lejano: su masa equivale a 6 mil millones de soles

LEER MÁS
Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

LEER MÁS
El telescopio Hubble captura una galaxia siendo despojada lentamente de su futuro por poderosas fuerzas cósmicas

El telescopio Hubble captura una galaxia siendo despojada lentamente de su futuro por poderosas fuerzas cósmicas

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Hace 20 años los pescadores encontraron al mamífero más longevo del mundo con un arpón de 100 años de antiguedad aún en su interior

Hace 20 años los pescadores encontraron al mamífero más longevo del mundo con un arpón de 100 años de antiguedad aún en su interior

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025