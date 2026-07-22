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Un equipo de científicos logró observar por primera vez lo que ocurre en la base de un glaciar de la Antártida y confirmó un fenómeno que hasta ahora solo se sospechaba. Tras perforar más de 550 metros de hielo, comprobaron que el agua procedente del deshielo superficial llega hasta el fondo del glaciar, reduce la fricción con el terreno y acelera su desplazamiento hacia el océano.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, ayuda a comprender mejor cómo el calentamiento del planeta podría acelerar la pérdida de hielo en la Antártida y contribuir al aumento del nivel del mar.

"La capa de hielo de la Antártida contiene el 90% del hielo glaciar del planeta. Si se derritiera por completo y terminara en el océano, el nivel del mar aumentaría alrededor de 60 metros", explicó el profesor Shin Sugiyama, de la Universidad de Hokkaido.

El agua del deshielo llega hasta la base del glaciar

Para realizar la investigación, los científicos perforaron el glaciar Langhovde, en la Antártida Oriental, hasta alcanzar una profundidad superior a los 550 metros. A través de esos pozos introdujeron cámaras y sensores de presión capaces de registrar condiciones imposibles de observar desde la superficie o mediante satélites.

Zonas de perforación en el suelo antártico. Foto: Shin Sugiyama

"Utilizando un chorro de agua caliente pudimos perforar cuidadosamente el glaciar de forma rápida y medir la presión del agua directamente en su base", señaló Sugiyama.

Las mediciones revelaron que el agua acumulada en lagos y charcos sobre la superficie del glaciar descendía por grietas abiertas en el hielo mediante un proceso conocido como hidrofracturación. Una vez en el fondo, esa agua aumentaba la presión bajo el hielo hasta levantar ligeramente el glaciar de la roca sobre la que descansa.

Durante un episodio de intenso deshielo y tras una inusual lluvia registrada en enero de 2022, la presión del agua llegó a soportar el 97% del peso del hielo situado encima. Como consecuencia, la fricción disminuyó y el glaciar aceleró su deslizamiento entre un 10% y un 20%.

Un descubrimiento clave para entender el futuro de la Antártida

Fenómenos similares ya se habían observado en glaciares de Europa, Alaska y Groenlandia, pero nunca se habían medido directamente bajo un glaciar antártico. "Esta es la primera observación de este tipo realizada en la Antártida", destacó Sugiyama.

Las perforaciones también permitieron realizar un hallazgo inesperado. Las cámaras registraron una anémona marina y varias esponjas de tallo delgado adheridas a una roca dentro de una delgada capa de agua de mar, situada bajo 474 metros de hielo, lo que revela la existencia de un ecosistema oculto en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Los investigadores consideran que estos resultados podrían tener importantes implicaciones para el futuro. En la actualidad, la capa de hielo antártica pierde más masa de la que recupera mediante las nevadas. Según el equipo, si el calentamiento global aumenta la cantidad de agua de deshielo, este mecanismo podría acelerar todavía más el movimiento de los glaciares y transportar mayores volúmenes de hielo hacia el océano, incrementando el riesgo de subida del nivel del mar para las poblaciones costeras.