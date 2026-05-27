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La NASA revela sus planes para instalar una base lunar permanente: módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones

El programa de la agencia espacial contará con un presupuesto de US$20.000 millones y se desarrollará en tres fases.

Representación artística de actividades humanas en una futura base lunar. Foto: NASA
Representación artística de actividades humanas en una futura base lunar. Foto: NASA
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La NASA anunció este martes su ambicioso plan para construir la primera base lunar permanente, con misiones programadas a partir de 2026 y un horizonte de desarrollo que se extiende hasta 2032. La agencia espacial estadounidense busca establecer un asentamiento cerca del polo sur de la Luna que sirva como centro de investigación científica, tecnológica y de exploración de su superficie.

'Estados Unidos regresa a la Luna, y esta vez para quedarse. Cada misión, tripulada o no, será una oportunidad de aprendizaje mientras construimos la infraestructura y dominamos las habilidades necesarias para operar en uno de los entornos más exigentes y peligrosos imaginables', aseguró en un comunicado Jared Isaacman, administrador de la NASA.

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¿Cómo será la base de la NASA en la Luna?

El programa Moon Base, con un presupuesto de US$20.000 millones, promete lograr la presencia humana sostenida en el satélite. Carlos García-Galán, gerente del programa, adelantó que la instalación podría abarcar cientos de kilómetros cuadrados e integrar diferentes módulos que permitirán avanzar hacia una ocupación permanente. Además de la infraestructura, se proyecta que la base facilite la investigación de recursos lunares, la generación de energía mediante reactores nucleares y paneles solares, y la preparación para futuras misiones a Marte.

La NASA ha publicado dibujos de artistas que muestran una base lunar con viviendas, sistemas de energía y vehículos exploradores. Foto. NASA

La NASA ha publicado dibujos de artistas que muestran una base lunar con viviendas, sistemas de energía y vehículos exploradores. Foto. NASA

El proyecto se estructura en tres fases. La Fase I, prevista para 2026, contempla el lanzamiento de Moon Base I, cuyo objetivo principal es entregar instrumentos científicos para estudiar la interacción de los propulsores con la superficie y mejorar la navegación orbital. Moon Base II transportará rovers y sistemas de movilidad que permitirán explorar el terreno, mientras que Moon Base III llevará cargas útiles de la NASA y de otras agencias espaciales para analizar cómo cambian los materiales bajo las condiciones extremas de la Luna.

Esas misiones preparan el terreno para la Fase II (2029-2032), orientada a construir infraestructura semipermanente y realizar pruebas iniciales de habitabilidad. La Fase III, programada para después de 2032, busca consolidar una presencia humana sostenida y ampliar las operaciones científicas y de exploración.

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¿Qué tecnologías y empresas estarán involucradas en la exploración lunar?

La NASA contará con el apoyo de varias compañías privadas. Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, se encargará del lander Blue Moon Mark 1 Endurance, que realizará los primeros aterrizajes precisos y entregará los equipos científicos. Astrobotic enviará su lander Griffin-1 al cráter Nobile, mientras que Intuitive Machines participará en la entrega de cargas útiles.

Dibujo de un dron del programa MoonFall de la NASA que explorará el Polo Sur. Foto. NASA

Dibujo de un dron del programa MoonFall de la NASA que explorará el Polo Sur. Foto. NASA

Estos vehículos incorporarán navegación autónoma, cámaras de alta resolución y herramientas láser para garantizar precisión y seguridad en las operaciones. Además, se desarrollarán drones saltadores y vehículos eléctricos para desplazamientos largos, junto con instalaciones de energía nuclear y solar, esenciales para mantener la actividad de manera continua.

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¿Qué desafíos y competidores enfrenta Estados Unidos en la carrera lunar?

El programa enfrenta desafíos técnicos y políticos significativos. La preparación de la nave Starship Human Landing System, a cargo de SpaceX, ha sufrido retrasos, lo que complica la meta de llevar humanos de manera segura a la superficie lunar. Por otra parte, China avanza con su propio programa: planea enviar astronautas antes de 2030 y lanzó recientemente la misión Shenzhou-23 hacia su estación Tiangong.

'No me sorprendería si China llegara primero. Parece que la NASA siente presión política para mostrar que tiene un plan, más allá de la pura ciencia', advirtió para la BBC Simeon Barber, científico lunar de The Open University.

Aun así, la agencia mantiene su optimismo: cada misión dejará aprendizajes, inspirará a nuevas generaciones y preparará el camino hacia la exploración de Marte.

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