Científicos japoneses crean baterías del futuro que son 400 veces más eficientes que las tradicionales

El nuevo diseño de batería, con una estructura conocida como Mg₂Sn, muestra estabilidad durante más de 1.300 horas y mejora el rendimiento cíclico en comparación con el magnesio puro. | Foto: Dall-E

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Un grupo de investigadores japoneses dio un paso relevante en el desarrollo del almacenamiento energético al crear una batería capaz de ofrecer un rendimiento hasta 400 veces superior al de los modelos convencionales basados en magnesio. El avance fue logrado por especialistas de la Tohoku University, quienes diseñaron una aleación de magnesio y estaño que mejora notablemente la estabilidad y vida útil de las baterías de estado sólido.

El hallazgo abre nuevas posibilidades para el futuro energético, especialmente en sectores como la movilidad eléctrica, el almacenamiento doméstico y las redes de energías renovables. Aunque la tecnología aún se encuentra en fase experimental, los resultados obtenidos en laboratorio la colocan como una de las alternativas más prometedoras frente a las actuales baterías de ion-litio.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva batería japonesa?

El desarrollo se centra en una estructura compuesta por magnesio y estaño, conocida como Mg₂Sn. Esta combinación permite regular mejor las reacciones químicas internas que se producen dentro de la batería, uno de los principales obstáculos técnicos que durante años limitó el uso del magnesio como material energético.

Gracias a este diseño, los especialistas lograron que el sistema se mantuviera estable durante más de 1.300 horas continuas de funcionamiento. Además, las pruebas mostraron una mejora en el rendimiento cíclico con respecto al magnesio puro, un resultado que podría cambiar la forma en que se diseñan las baterías de próxima generación.

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El magnesio se perfila como alternativa al litio

El interés por el magnesio crece en medio de la búsqueda global de materiales más abundantes, económicos y sostenibles. A diferencia del litio, cuya extracción implica altos costos ambientales y una fuerte presión sobre determinadas regiones mineras, el magnesio tiene una distribución geográfica más amplia y menor dependencia de cadenas de suministro críticas.

Las baterías de estado sólido elaboradas con este material también ofrecen ventajas en seguridad, ya que reemplazan los electrolitos líquidos inflamables por componentes sólidos, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento o incendio.

Si la tecnología consigue escalarse a nivel industrial, podría convertirse en una solución clave para vehículos eléctricos más seguros, dispositivos con mayor autonomía y sistemas energéticos menos dependientes de recursos escasos.