Uno de los paisajes más misteriosos y antiguos de Asia por fin habría sido resuelto por los arqueólogos

La Llanura de las Jarras en la meseta de Xieng Khouang, Laos, ha desconcertado durante mucho tiempo a los investigadores. Foto: IStock

La Llanura de las Jarras en la meseta de Xieng Khouang, Laos, ha desconcertado durante mucho tiempo a los investigadores. Foto: IStock

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Durante décadas, las gigantescas jarras de piedra de Laos han sido uno de los mayores enigmas arqueológicos de Asia. Miles de estas estructuras, algunas de hasta tres metros de altura y varias toneladas de peso, permanecen dispersas por la provincia de Xieng Khouang, formando el famoso paisaje conocido como la Llanura de las Jarras. Ahora, un nuevo descubrimiento podría haber resuelto el misterio sobre su verdadera función.

Un grupo de arqueólogos halló restos óseos de al menos 37 personas en el interior de una enorme vasija de piedra, un hallazgo que ha permitido entender mejor el uso de estas estructuras monumentales. Según los investigadores, las jarras no eran simples elementos decorativos ni depósitos de almacenamiento, sino parte de un complejo sistema funerario utilizado durante generaciones.

La llanura de las tinajas en la meseta de Xieng Khouang. Foto: IStock

La jarra de la muerte que reveló el secreto

El estudio señala que los restos humanos encontrados no pertenecían a víctimas de una catástrofe ni a una fosa común improvisada. Por el contrario, todo apunta a una práctica conocida como enterramiento secundario, un ritual funerario en el que los cuerpos eran dejados primero al aire libre hasta descomponerse de manera natural.

Vista aérea de una "urna funeraria" con restos humanos en pleno proceso de excavación. Foto: Nicholas Skopal

Una vez que solo quedaban los huesos, estos eran trasladados cuidadosamente al interior de las gigantescas jarras de piedra. Los expertos creen que las vasijas eran reabiertas de forma reiterada para incorporar nuevos restos humanos, funcionando como una especie de mausoleo familiar o comunitario.

La presencia de decenas de individuos en una sola jarra demuestra que estas estructuras tuvieron un uso prolongado durante siglos y que desempeñaban un papel central dentro de las ceremonias funerarias de las antiguas comunidades de Laos.

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Un paisaje reutilizado por distintas culturas

Uno de los aspectos más sorprendentes de la investigación es la diferencia de antigüedad entre las jarras y los restos hallados en ellas. Las dataciones revelan que los huesos pertenecen a personas que vivieron entre los siglos IX y XIII, mientras que las monumentales vasijas serían muchísimo más antiguas.

Esto indica que las comunidades medievales no construyeron las jarras, sino que heredaron un conjunto megalítico ya existente y decidieron reutilizarlo para sus propios rituales funerarios. Los arqueólogos consideran que este reciclaje ritual explica por qué la Llanura de las Jarras mantuvo su importancia durante tanto tiempo y cómo diferentes culturas resignificaron uno de los paisajes más misteriosos de Asia.