Confirmaron una de las antiguas sospechas del espacio: un raro anillo de metal de 500 kilos cayó sobre África

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En diciembre del 2024, un evento llamó la atención tanto de habitantes como de expertos espaciales cuando un enorme anillo metálico se estrelló contra el suelo de la aldea Mukuku, en Kenia. El objeto, de 2,5 metros de diámetro y con un peso aproximado de 500 kilogramos, aterrizó en un campo sin causar heridos, pero despertó curiosidad y preocupación por la caída de desechos espaciales a Tierra.

Los aldeanos presenciaron el momento en que el anillo metálico de 500 kilogramos cayó en picado. Las autoridades locales aseguraron rápidamente la zona para impedir el acceso del público y solicitaron una investigación a los expertos de la Agencia Espacial de Kenia (KSA), que se encargaron de recolectar y analizar los inusuales restos.

La Agencia Espacial de Kenia abrió una investigación tras la caída de restos de un cohete. Foto: Agencia Espacial de Kenia

¿De dónde proviene el misterioso anillo de metal?

Tras análisis exhaustivos, los científicos determinaron que el objeto era un anillo de separación de un vehículo de lanzamiento de cohetes, según un comunicado oficial. Estos componentes están diseñados específicamente para desprenderse durante el ascenso de un cohete al espacio.

Los residentes de la aldea dijeron que un "enorme objeto al rojo vivo" al caer del cielo. Foto: Citizen TV

Por lo general, estos componentes permanecen en órbita durante años o incluso décadas como desechos espaciales. Cuando reentran en la atmósfera, suelen desintegrarse por completo debido al calor extremo y, en los casos en que su descenso es controlado, se dirigen hacia zonas despobladas, principalmente sobre los océanos.

La agencia espacial keniana describió el incidente como un 'caso aislado', pero reconoció que el aterrizaje en una zona poblada constituyó una violación de los protocolos internacionales de seguridad espacial. Si bien las especulaciones iniciales vincularon los restos con varios programas espaciales, la KSA refutó específicamente las afirmaciones de los medios locales que vinculaban el objeto con la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

La preocupación por los peligros de la basura espacial

El incidente ocurrido en Kenia pone de relieve el creciente problema de los desechos orbitales, una amenaza tanto para las operaciones espaciales como para la superficie terrestre. Según datos de seguimiento de la NASA, más de 27.000 objetos de gran tamaño orbitan actualmente nuestro planeta, junto con millones de fragmentos más pequeños que resultan imposibles de rastrear, pero aún representan un riesgo potencial.

En 2024, una familia estadounidense presentó una demanda tras el impacto de escombros de la Estación Espacial Internacional en su hogar de Florida, lo que recalcó que no se trata de una mera preocupación teórica. El síndrome de Kessler, un efecto en cadena en el que las colisiones generan más escombros, lo que a su vez provoca choques adicionales, representa una grave amenaza a largo plazo para la utilización del espacio.