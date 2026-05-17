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Karla Tarazona atraviesa un momento mediático complejo por las acciones legales contra Pamela Franco y Melanie Martínez, exparejas de Christian Domínguez. En medio de esta controversia, que continúa remeciendo la farándula nacional, la presentadora sorprendió al anunciar que dejará el país junto a su actual novio.

La conductora de televisión aseguró que no piensa responder a las críticas y que está enfocada en sus proyectos. Señaló que su prioridad es el trabajo y los planes que tiene fuera del país, minimizando comentarios como las declaraciones de Magaly Medina, quien la cuestionó por querellar a Martínez y Franco.

Karla Tarazona revela que se va del Perú con Christian Domínguez

En una reciente entrevista, Karla Tarazona explicó que viajará como parte de su cábala de cumpleaños, tradición que mantiene anualmente. "Me largo del país como todos los años, pero viajaré después de mi cumple porque el mismo lunes trabajo en la radio. Viajar por mi cumpleaños es mi cábala de todos los años, así que nos vamos fuera del país", declaró a Trome.

La presentadora evitó dar detalles sobre el destino de su escapada, aunque adelantó que será lejano. "Nos vamos muy lejos", agregó. En esta ocasión, reveló que no lo hará sola, sino acompañada de Domínguez, con quien compartirá la experiencia fuera del Perú.

Finalmente, al ser consultada sobre una posible propuesta de matrimonio por parte del padre de su hijo Valentino durante el viaje, Tarazona respondió con naturalidad y sin presiones: "Él siempre sorprende, así que dejaré que lo haga. A estas alturas ya no estamos para presionar a nadie, estamos para disfrutar de la vida". Con estas palabras, dejó abierta la expectativa sobre lo que podría ocurrir en el extranjero y reafirmó que atraviesa una etapa positiva en su vida personal. Esto sucede mientras ella y Christian Domínguez enfrentan un conflicto mediático con Melanie Martínez y Pamela Franco, madres de Camila y María Cataleya, hijas del cumbiambero.