Roberto Burneo: "Pueden formular todos los recursos, pero el JNE es el que define"
El presidente del JNE indicó que los pedidos que presentó Renovación Popular ya fueron resueltos por la máxima autoridad electoral. "Esa es nuestra competencia", afirmó.
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció sobre el pedido que presentará Renovación Popular contra la proclamación de resultados, tal como lo anunció la congresista Norma Yarrow. En ese contexto, Burneo afirmó que esas solicitudes que se puedan formular "ya están definidas por la máxima autoridad electoral del país".
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