Roberto Burneo: "Pueden formular todos los recursos, pero el JNE es el que define"

Burneo le respondió a Yarrow tras indicar que se presentarán pedidos de nulidad. Foto: Composición/LR

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció sobre el pedido que presentará Renovación Popular contra la proclamación de resultados, tal como lo anunció la congresista Norma Yarrow. En ese contexto, Burneo afirmó que esas solicitudes que se puedan formular "ya están definidas por la máxima autoridad electoral del país".

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