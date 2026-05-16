Asteroide 2026 JH2 se acercará a la Tierra el lunes 18 de mayo, confirma la NASA: ¿podría ser peligroso?

El asteroide 2026 JH2 fue descubierto inicialmente el 10 de mayo de 2026 mediante el programa Mt. Lemmon Survey. | Foto: Live Science/mejorada con IA

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El asteroide 2026 JH2, un objeto cercano recién descubierto, pasará muy cerca de la Tierra el lunes 18 de mayo de 2026, según confirmaciones de agencias especializadas. Los datos difundidos por la comunidad científica indican que su trayectoria cruzará el espacio a una distancia de apenas una fracción de la que separa a nuestro planeta de la Luna, un evento que despierta interés internacional entre astrónomos y aficionados al cielo nocturno.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), junto con otros observatorios, vigila este acercamiento desde su reciente detección y subraya que, aunque se trata de un sobrevuelo 'excepcionalmente cercano' en términos astronómicos, no existe ningún peligro para la superficie terrestre. Esta confirmación oficial busca contrarrestar interpretaciones alarmistas y, al mismo tiempo, recalca una oportunidad valiosa para estudiar la dinámica de los cuerpos celestes próximos al entorno.

¿Cuál es la ruta del asteroide 2026 JH2 y a qué hora cruzará la Tierra?

El cuerpo espacial fue descubierto inicialmente el 10 de mayo del 2026 mediante el programa Mt. Lemmon Survey, un proyecto científico enfocado en la localización de objetos cercanos al planeta desde Arizona, Estados Unidos. Esta roca posee un diámetro calculado de entre 16 y 35 metros, dimensiones equiparables a las de un edificio pequeño o un autobús urbano de gran tamaño. Su volumen y reciente avistamiento han captado la atención de la comunidad astronómica internacional en los últimos días.

El asteroide 2026 JH2 pasará a menos de 90.000 km de la Tierra. Foto: NASA

Respecto a su trayectoria, el asteroide rodea al Sol en una órbita elíptica pronunciada que completa cada cierto periodo de años. Pertenece al grupo de los objetos cercanos a la Tierra (NEO), clasificado específicamente dentro del tipo Apollo, cuyas rutas intersecan el camino de nuestro planeta al aproximarse al perihelio. Los análisis matemáticos confirman que 2026 JH2 transita a una velocidad que supera los 30.000 km/h en su viaje por el espacio interior.

El instante de mayor proximidad ocurrirá exactamente a las 21.23 UTC del 18 de mayo, momento en el cual el asteroide se ubicará a unos 90.000 kilómetros del centro terrestre, equivalente a 56.000 millas. Dicha brecha espacial sitúa al fenómeno astronómico muy por debajo de la separación lunar promedio, establecida en 385.000 km.

¿Qué riesgo real representa el asteroide 2026 JH2 para nuestro planeta?

Las trayectorias estimadas mediante los datos orbitales disponibles confirman que el asteroide carece de riesgo de colisión con la Tierra durante su aproximación del 18 de mayo. Diversas agencias espaciales, bajo la conducción del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, recalcan que "no intersectará la superficie".

Pese a la tranquilidad científica, su descubrimiento a escasos días del sobrevuelo subraya la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los NEO (objetos cercanos al planeta) con el fin de optimizar las predicciones de movimiento y calcular los peligros potenciales con mucha mayor precisión.

Por su parte, las organizaciones especializadas en defensa planetaria señalan que estos eventos de gran proximidad, aun sin ser peligrosos, "constituyen oportunidades valiosas para calibrar sistemas de detección, estudiar la composición de los asteroides y entender mejor cómo se comportan cuerpos pequeños en las cercanías de la Tierra".