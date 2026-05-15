Paneles hasta donde alcanza la vista: India usa el desierto como batería con la planta de energía solar más grande del mundo

El parque solar de Bhadla forma parte de la estrategia de India para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Foto: Profimedia

El parque solar de Bhadla forma parte de la estrategia de India para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Foto: Profimedia

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El Parque Solar de Bhadla, ubicado en la región del desierto de Thar, en la India, es uno de los proyectos energéticos más grandes del mundo y clave en el desarrollo del sector en ese país. La intensa radiación solar, el clima seco y la gran superficie disponible hacen de este lugar un sitio ideal para construir una planta solar de tal magnitud.

La infraestructura se extiende sobre 5.600 hectáreas e incluye millones de paneles solares que, en conjunto, generan 2.245 gigavatios. Además de producir energía limpia, el proyecto también tiene un impacto ambiental, ya que reduce las emisiones de dióxido de carbono y, por lo tanto, contribuye a la lucha contra el cambio climático.

El desierto indio ofrece excelentes condiciones para generar electricidad a partir del sol. Foto: Profimedia

India y el crecimiento de la energía solar

El Parque Solar de Bhadla forma parte del plan de expansión de energías renovables de la India, en el que esta fuente es clave para el futuro del país. Otros proyectos similares a gran escala incluyen el Parque Solar de Pavagada en la India y, en los Emiratos Árabes Unidos, Al Dhafra y Noor Abu Dhabi, que también se encuentran entre las mayores centrales solares del mundo.

Estos proyectos demuestran que la energía solar es cada vez más competitiva frente a las fuentes convencionales. Gracias a los avances tecnológicos y la reducción de precios de los paneles solares, se prevé que en el futuro este tipo de centrales eléctricas se extienda aún más en todo el mundo, lo que tendrá un impacto significativo en el sistema energético global.