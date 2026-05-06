Los 5 animales con superpoderes: no tienen sangre roja, resisten al frío extremo y eliminan parásitos del cuerpo

La sorprendente adaptación de algunos animales a entornos extremos les confiere sangre de colores distintos, como azul y verde, revelando secretos evolutivos fascinantes. | Foto: Unicaradio

La sorprendente adaptación de algunos animales a entornos extremos les confiere sangre de colores distintos, como azul y verde, revelando secretos evolutivos fascinantes. | Foto: Unicaradio

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Aunque la mayoría de los vertebrados poseen sangre roja gracias a la hemoglobina, existen especies capaces de desafiar las reglas de la biología. Algunos animales tienen sangre azul, verde o incluso transparente, adaptaciones extremas que les permiten sobrevivir en ambientes hostiles y desarrollar habilidades únicas.

Desde crustáceos que eliminan bacterias con su sangre hasta peces capaces de resistir temperaturas bajo cero, estas criaturas han evolucionado con auténticos 'superpoderes' naturales. Su fisiología no solo sorprende a los científicos, sino que también ayuda a comprender mejor la evolución y posibles aplicaciones médicas.

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¿Qué animales tienen sangre de otros colores?

El pulpo posee sangre azul gracias a la hemocianina, una proteína rica en cobre que transporta oxígeno de forma eficiente en aguas profundas y frías. Además, cuenta con tres corazones para mantener activo su sistema circulatorio en condiciones extremas.

Los eslizones de sangre verde desarrollaron altos niveles de biliverdina, un pigmento que vuelve verdes sus músculos, huesos y sangre. Los científicos creen que esta adaptación podría ayudarles a combatir parásitos y enfermedades.

El pez de hielo cocodrilo vive en las aguas heladas de la Antártida y carece completamente de glóbulos rojos y hemoglobina. Su sangre transparente aprovecha la alta concentración de oxígeno del agua fría para sobrevivir en temperaturas extremas.

Se cree que esta sangre verde de los eslizones puede ayudar a eliminar parásitos de su cuerpo. Foto: Reddit

Los cangrejos herradura tienen sangre azul y células especiales llamadas amebocitos, capaces de detectar bacterias y coagularse rápidamente. Gracias a esta propiedad, su sangre se utiliza para verificar la seguridad de medicamentos y vacunas.

Los braquiópodos poseen sangre violeta o rosada debido a la hemeritrina, una proteína diferente de la hemoglobina. Estas criaturas marinas sobreviven filtrando nutrientes en ecosistemas oceánicos desde hace millones de años.

¿Por qué estos animales ayudan a la ciencia y la medicina?

El estudio de estas especies ha permitido comprender cómo la evolución crea soluciones biológicas extremas. La hemocianina de los pulpos, por ejemplo, inspira investigaciones sobre adaptación al cambio climático y supervivencia en ambientes con poco oxígeno.

En el caso de los cangrejos herradura, su sangre azul es fundamental para detectar contaminación bacteriana en productos médicos. Mientras tanto, los peces de hielo y reptiles de sangre verde ofrecen pistas sobre resistencia celular y tolerancia a sustancias tóxicas.