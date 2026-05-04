Los científicos lo confirman: África se está dividiendo lentamente y un nuevo océano está empezando a formarse en el continente

El lago Tanganica entre El Congo y Tanzania se originó por la actividad tectónica del Rift de África. Foto: NASA

El lago Tanganica entre El Congo y Tanzania se originó por la actividad tectónica del Rift de África. Foto: NASA

En África se extiende una grieta de unos 3.500 kilómetros de longitud que podría dar origen a un nuevo océano en un futuro. Se trata del Rift de África Oriental, una fractura geológica activa que va desde el mar Rojo hasta Mozambique y que fragmenta el continente. Sin embargo, este es un proceso lento que tomará millones de años en completarse.

El fenómeno tuvo su origen hace 35 millones de años como resultado de tensiones en la capa más externa de la Tierra. Los científicos indican que esta expansión tectónica ha provocado un debilitamiento de la superficie terrestre, lo que eventualmente daría lugar a la formación de una cuenca oceánica, según la Sociedad Geológica de Londres.

La actividad tectónica en el Rift de África puede provocar terremotos en los países de la región. Foto: EFE

¿Cómo se produce la división de África?

Según Lucía Pérez Díaz, especialista en dinámica de fallas, la ruptura es producto de una fuerza de extensión horizontal en la litosfera, explica en un artículo en The Conversation. La capa más externa del planeta se habría estirado y, en consecuencia, se volvió más delgada, lo que ocasionó que se rompa y se forme el valle del Rift.

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

“Las fisuras son la etapa inicial de una ruptura continental y, si tienen éxito, pueden conducir a la formación de una nueva cuenca oceánica”, afirma la experta. El proceso va acompañado de otros efectos geológicos, como vulcanismo y actividad sísmica.

La investigadora indica que bajo la grieta asciende una gran columna de manto que hace que la capa sólida continúe debilitándose y rompiendo. La presencia de este fenómeno ha sido registrada en estudios geofísicos y se conoce como “superolaje africano”.

¿Cuándo se formará el nuevo océano en África?

La separación continental tomaría decenas de millones de años antes de completarse. "Ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies", señala Cinthya Ebinger, catedrática de geología de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Por lo tanto, el continente tardaría alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo.

La fisura, que ya obligó a evacuaciones en zonas rurales del suroeste de Kenia, se seguirá expandiendo por el continente. Foto: AFP

Sin embargo, hay investigadores que también consideran que la ruptura podría acelerarse o detenerse, debido a la dinámica de las fuerzas geológicas.

"Lo que no sabemos es si esta división continuará al ritmo actual, para eventualmente abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego a algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico. ¿O podría acelerarse y llegar más rápido? ¿O podría detenerse?”, explica a Live Science, Ken Macdonald, experto en Ciencias de la Tierra.

Una grieta visible incluso desde el espacio

Las mediciones satelitales de la NASA y la ESA permiten el estudio de la falla continental en tiempo real. Con precisión milimétrica, se pueden rastrear el movimiento de las placas tectónicas con exactitud. Estas herramientas ayudan a definir la cronología del proceso de rifting y brindan información sobre cómo se separarán finalmente las masas continentales de África Oriental.

También se puede apreciar a los países por donde pasa la gran grieta, incluidos: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Etiopía.