ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Ciencia

África se está dividiendo en 2 continentes y podría formar un océano: la evidencia ya se observa desde el espacio

Una grieta visible atraviesa al menos 10 países del continente y presenta múltiples fisuras, lo que indica que la fractura avanza en distintas direcciones.

La actividad tectónica del Rift de África Oriental dio origen al lago Malawi, entre Tanzania y Mozambique. Foto: ESA. Foto: ESA
La actividad tectónica del Rift de África Oriental dio origen al lago Malawi, entre Tanzania y Mozambique. Foto: ESA.

En África existe una grieta de unos 3.500 kilómetros de longitud, visible incluso desde el espacio, que en un futuro remoto podría dar lugar a un nuevo océano. Esta estrecha franja, conocida como el Rift de África Oriental, se extiende desde el mar Rojo hasta Mozambique. El sistema de fallas geológicas que la conforma fragmenta lentamente el continente y podrían cambiar su geografía. Sin embargo, se trata de un proceso extremadamente lento que tomará millones de años en completarse.

Este fenómeno geológico tuvo su origen hace 35 millones de años como resultado de tensiones en la capa más externa de la Tierra. Los geólogos indican que esta expansión tectónica ha provocado un debilitamiento de la superficie terrestre, lo que eventualmente daría lugar a la formación de una cuenca oceánica africana, según la Sociedad Geológica de Londres.

El rifting es un proceso geológico de extensión tectónica donde la corteza terrestre se estira, adelgaza y fractura. Foto: Saxafimedia

El rifting es un proceso geológico de extensión tectónica donde la corteza terrestre se estira, adelgaza y fractura. Foto: Saxafimedia

¿Por qué África se parte en dos?

Según Lucía Pérez Díaz, especialista en dinámica de fallas, la ruptura es producto de una fuerza de extensión horizontal en la litosfera, explica en The Conversation. La capa más externa de la Tierra se habría estirado y, en consecuencia, se volvió más delgada, lo que ocasionó que se rompa y se forme el valle del Rift.

La fisura, que ya obligó a evacuaciones en zonas rurales del suroeste de Kenia, se seguirá expandiendo por el continente. Foto: AFP

La fisura, que ya obligó a evacuaciones en zonas rurales del suroeste de Kenia, se seguirá expandiendo por el continente. Foto: AFP

“Las fisuras son la etapa inicial de una ruptura continental y, si tienen éxito, pueden conducir a la formación de una nueva cuenca oceánica”, afirma la experta. El proceso va acompañado de otros efectos geológicos, como vulcanismo y actividad sísmica.

La investigadora indica que bajo la gran grieta asciende una gran columna de manto que hace que la litósfera continúe debilitándose y rompiendo. La presencia de este fenómeno ha sido registrada en estudios geofísicos y se conoce como “superolaje africano”.

¿A qué velocidad se está partiendo África?

La separación continental de África es extremadamente lenta y tomaría decenas de millones de años antes de completarse. "La separación actual ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies", señala Cinthya Ebinger, catedrática de geología de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Por lo tanto, el continente tardaría alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo.

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

Sin embargo, hay investigadores que también consideran que la ruptura podría acelerarse o detenerse, debido a la dinámica de las fuerzas geológicas.

"Lo que no sabemos es si esta división continuará al ritmo actual, para eventualmente abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego a algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico. ¿O podría acelerarse y llegar más rápido? ¿O podría detenerse?”, explica a Live Science, Ken Macdonald, experto en Ciencias de la Tierra.

La grieta es visible desde el espacio

Las mediciones satelitales de la NASA y la ESA se han convertido en herramientas claves para el estudio de la falla continental en tiempo real. Con mediciones de precisión milimétrica, se pueden rastrear el movimiento de las placas tectónicas con gran exactitud. Estas herramientas ayudan a definir con precisión la cronología del proceso de rifting y brindan información sobre cómo se separarán finalmente las masas continentales de África Oriental.

También se puede apreciar a los países por donde pasa la gran grieta, incluidos: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Etiopía.

