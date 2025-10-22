Perú hace historia en la preservación de su biodiversidad. Las semillas de ajíes nativos fueron aseguradas para el futuro en la gran Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, conocida como el “Arca de Semillas del mundo”. Su conservación busca garantizar que, ante un desastre global, esta especie puedan volver a cultivarse y mantenerse viva durante generaciones.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), envió 25 muestras de ajíes nativos pertenecientes al género Capsicum —entre ellas C. chinense, C. frutescens, C. baccatum y C. annuum. Estas variedades destacan por su sabor, color y nivel de picor, características que las convierten en parte esencial de la biodiversidad y la gastronomía peruana. El envío y resguardo contó con el apoyo del Nordic Genetic Resource Center (NordGen), entidad encargada de la conservación de recursos genéticos a nivel mundial.

En la bóveda se guardan más de 1.3 millones de muestras de semillas provenientes de casi todos los países del planeta. Foto: Midagri

Protegiendo a los ajíes nativos y la identidad peruana

El Banco de Germoplasma del INIA es uno de los mayores patrimonios científicos y culturales del país. En sus laboratorios se conservan más de 17 000 semillas que representan la vasta diversidad agrícola del Perú: granos, frutas, raíces y plantas nativas que reflejan siglos de historia y conocimiento ancestral. Cada muestra resguardada allí es una forma de proteger no solo los cultivos, sino también la identidad agrícola que distingue al país a nivel mundial.

Estas coleccionesrepresentan 56 cultivos diferentes que se protegen para las futuras generaciones. Foto: Midagri

Estas colecciones están repartidas en 21 Estaciones Experimentales Agrarias, donde se preservan 56 cultivos diferentes que servirán para futuras generaciones. La labor del INIA ha permitido conservar 11 de las 13 especies de tomate reconocidas en el planeta y una asombrosa variedad de granos andinos, considerados por la FAO entre los más diversos del mundo: más de 1300 tipos de quinua, 388 de kiwicha, 253 de cañihua y 1000 de tarwi.

El Perú envió semillas de ajíes amarillos, panca, charapita, pimientos y otras variedades. Foto: Midagri

“El depósito que hoy realizamos simboliza una visión de futuro: proteger nuestras semillas es proteger la vida, la identidad y la alimentación del mañana. Nuestros ajíes estarán a salvo incluso frente a los mayores desastres. Gracias a este paso, el sabor del Perú nunca se perderá”, destacó Jorge Ganoza Roncal, presidente ejecutivo del INIA, al referirse a la importancia de proteger las semillas que sustentan nuestra alimentación.

Entre estos tesoros no podía faltar el ají peruano, uno de los mayores símbolos de nuestra gastronomía. Cada semilla guarda una historia ligada a las manos de miles de familias agricultoras que, desde la Costa hasta la Selva, mantienen viva una tradición que une sabor, cultura y biodiversidad.

El Arca de las semillas del mundo

Al banco más importante del mundo también se le conoce como el “arca de Noé” vegetal, la “bóveda del Apocalipsis” o la “bóveda del Juicio Final”. Su inauguración fue oficialmente en 2008 y desde ese entonces ha recibido decenas de tipos de semillas.

Está ubicado en las islas Svalbard y como el almacén es subterráneo, las especies se encuentra a 130 metros de profundidad. El encargado de fundar y resguardar el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es el Ministerio Noruego de Agricultura y Alimentos.

Por otro lado, la razón por la que su localización está en un lugar muy frío, es porque es beneficioso para las semillas que están guardadas allí, ya que necesitan estar a una temperatura promedio de -18 °C para que puedan durar. Además, esta cámara está construida para que sea impenetrable ante cualquier desastre global, como la radiación solar, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, casos de fallo eléctrico y el permafrost.

El Perú ya tiene su espacio en esta bóveda gracias a instituciones que han confiado sus tesoros genéticos al Ártico. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa (CIP) resguarda allí 9,931 variedades de papa, la comunidad del Parque de la Papa ha depositado 750 muestras de papas nativas, y la Universidad Nacional Agraria La Molina conserva 1296 variedades.