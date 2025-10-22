HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Ciencia

Las semillas de ajíes peruanos nativos son protegidas por primera vez en el ‘Arca de Semillas’ de Noruega

El Midagri y el INIA enviaron semillas de ajíes del género Capsicum al depósito global para su conservación genética y resguardo para las futuras generaciones.

Fueron enviadas 25 muestras pertenecientes a cuatro especies de ají. Foto: Midagri
Fueron enviadas 25 muestras pertenecientes a cuatro especies de ají. Foto: Midagri

Perú hace historia en la preservación de su biodiversidad. Las semillas de ajíes nativos fueron aseguradas para el futuro en la gran Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, conocida como el “Arca de Semillas del mundo”. Su conservación busca garantizar que, ante un desastre global, esta especie puedan volver a cultivarse y mantenerse viva durante generaciones.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), envió 25 muestras de ajíes nativos pertenecientes al género Capsicum —entre ellas C. chinense, C. frutescens, C. baccatum y C. annuum. Estas variedades destacan por su sabor, color y nivel de picor, características que las convierten en parte esencial de la biodiversidad y la gastronomía peruana. El envío y resguardo contó con el apoyo del Nordic Genetic Resource Center (NordGen), entidad encargada de la conservación de recursos genéticos a nivel mundial.

En la bóveda se guardan más de 1.3 millones de muestras de semillas provenientes de casi todos los países del planeta. Foto: Midagri

En la bóveda se guardan más de 1.3 millones de muestras de semillas provenientes de casi todos los países del planeta. Foto: Midagri

PUEDES VER: Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

lr.pe

Protegiendo a los ajíes nativos y la identidad peruana

El Banco de Germoplasma del INIA es uno de los mayores patrimonios científicos y culturales del país. En sus laboratorios se conservan más de 17 000 semillas que representan la vasta diversidad agrícola del Perú: granos, frutas, raíces y plantas nativas que reflejan siglos de historia y conocimiento ancestral. Cada muestra resguardada allí es una forma de proteger no solo los cultivos, sino también la identidad agrícola que distingue al país a nivel mundial.

Estas coleccionesrepresentan 56 cultivos diferentes que se protegen para las futuras generaciones. Foto: Midagri

Estas coleccionesrepresentan 56 cultivos diferentes que se protegen para las futuras generaciones. Foto: Midagri

Estas colecciones están repartidas en 21 Estaciones Experimentales Agrarias, donde se preservan 56 cultivos diferentes que servirán para futuras generaciones. La labor del INIA ha permitido conservar 11 de las 13 especies de tomate reconocidas en el planeta y una asombrosa variedad de granos andinos, considerados por la FAO entre los más diversos del mundo: más de 1300 tipos de quinua, 388 de kiwicha, 253 de cañihua y 1000 de tarwi.

El Perú envió semillas de ajíes amarillos, panca, charapita, pimientos y otras variedades. Foto: Midagri

El Perú envió semillas de ajíes amarillos, panca, charapita, pimientos y otras variedades. Foto: Midagri

“El depósito que hoy realizamos simboliza una visión de futuro: proteger nuestras semillas es proteger la vida, la identidad y la alimentación del mañana. Nuestros ajíes estarán a salvo incluso frente a los mayores desastres. Gracias a este paso, el sabor del Perú nunca se perderá”, destacó Jorge Ganoza Roncal, presidente ejecutivo del INIA, al referirse a la importancia de proteger las semillas que sustentan nuestra alimentación.

Entre estos tesoros no podía faltar el ají peruano, uno de los mayores símbolos de nuestra gastronomía. Cada semilla guarda una historia ligada a las manos de miles de familias agricultoras que, desde la Costa hasta la Selva, mantienen viva una tradición que une sabor, cultura y biodiversidad.

PUEDES VER: Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

lr.pe

El Arca de las semillas del mundo

Al banco más importante del mundo también se le conoce como el “arca de Noé” vegetal, la “bóveda del Apocalipsis” o la “bóveda del Juicio Final”. Su inauguración fue oficialmente en 2008 y desde ese entonces ha recibido decenas de tipos de semillas.

Está ubicado en las islas Svalbard y como el almacén es subterráneo, las especies se encuentra a 130 metros de profundidad. El encargado de fundar y resguardar el Banco Mundial de Semillas de Svalbard es el Ministerio Noruego de Agricultura y Alimentos.

Por otro lado, la razón por la que su localización está en un lugar muy frío, es porque es beneficioso para las semillas que están guardadas allí, ya que necesitan estar a una temperatura promedio de -18 °C para que puedan durar. Además, esta cámara está construida para que sea impenetrable ante cualquier desastre global, como la radiación solar, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, casos de fallo eléctrico y el permafrost.

El Perú ya tiene su espacio en esta bóveda gracias a instituciones que han confiado sus tesoros genéticos al Ártico. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa (CIP) resguarda allí 9,931 variedades de papa, la comunidad del Parque de la Papa ha depositado 750 muestras de papas nativas, y la Universidad Nacional Agraria La Molina conserva 1296 variedades.

Notas relacionadas
Los científicos descubren oro creciendo en las agujas de unos árboles

Los científicos descubren oro creciendo en las agujas de unos árboles

LEER MÁS
Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

LEER MÁS
La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

LEER MÁS
En promedio, hasta 2 satélites caen cada día, y es un problema mayor de lo que parece

En promedio, hasta 2 satélites caen cada día, y es un problema mayor de lo que parece

LEER MÁS
El cometa Lemmon, que aparece una vez cada mil años, está su punto máximo y es visible junto a la lluvia de estrellas oriónidas

El cometa Lemmon, que aparece una vez cada mil años, está su punto máximo y es visible junto a la lluvia de estrellas oriónidas

LEER MÁS
Estudio científico revela un goteo de oro desde la reserva más grande del núcleo de la Tierra

Estudio científico revela un goteo de oro desde la reserva más grande del núcleo de la Tierra

LEER MÁS
Científicos de Stanford descubren que la voz materna favorece el desarrollo cerebral de los bebés prematuros

Científicos de Stanford descubren que la voz materna favorece el desarrollo cerebral de los bebés prematuros

LEER MÁS
Científicos crean una prótesis ocular que devuelve la visión a personas con ceguera irreversible

Científicos crean una prótesis ocular que devuelve la visión a personas con ceguera irreversible

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025