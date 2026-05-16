Esta pequeña ave africana de 50 gramos se alimenta de sangre de animales y al mismo tiempo los salva de los parásitos

El picabueyes piquirrojo, una ave de 50 gramos, vive en las sabanas africanas, alimentándose de parásitos y sangre de mamíferos salvajes y ganado. | Foto: EBird

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En las sabanas del este y sur de África habita una diminuta ave que mantiene una de las relaciones más extrañas del reino animal. Se trata del picabueyes piquirrojo, un pájaro de apenas 50 gramos que vive sobre mamíferos salvajes y ganado doméstico, alimentándose tanto de parásitos como de sangre. Su comportamiento ha llamado la atención de científicos durante décadas porque combina rasgos de cooperación y parasitismo al mismo tiempo.

El ave, conocida científicamente como Buphagus erythrorynchus, se distribuye desde Eritrea hasta Sudáfrica y suele encontrarse en sabanas arboladas, campos abiertos y reservas naturales como el Parque Nacional Kruger. Aunque pasa desapercibida por su pequeño tamaño, cumple un papel importante en el ecosistema africano al ayudar a controlar garrapatas y otros ectoparásitos que afectan a grandes mamíferos.

¿Por qué el picabueyes piquirrojo es considerado un aliado de los mamíferos africanos?

La mayor parte de la dieta de esta especie está compuesta por garrapatas, piojos, ácaros y otros parásitos que encuentra sobre animales como jirafas, búfalos, rinocerontes, cebras e impalas.

Gracias a esta limpieza constante, los mamíferos reducen el riesgo de infecciones cutáneas, pérdida de sangre y enfermedades transmitidas por ectoparásitos. Por ello, durante años la relación entre ambos fue considerada un claro ejemplo de mutualismo en la naturaleza.

Además de alimentarse, el picabueyes utiliza a estos grandes animales como un 'transporte viviente'. Sobre ellos descansa, realiza el cortejo e incluso obtiene materiales para construir sus nidos, como pelo o estiércol seco.

Esta interacción beneficia especialmente al ganado doméstico, ya que ayuda a disminuir la presencia de garrapatas en vacas, ovejas y cabras en distintas regiones africanas.

¿Cómo puede esta ave convertirse también en un parásito?

Aunque elimina parásitos dañinos, el picabueyes también consume sangre directamente de sus hospedadores. Para hacerlo, aprovecha heridas abiertas o arranca costras con el pico para mantener el flujo sanguíneo.

En algunos casos, incluso provoca pequeñas lesiones mediante picoteos repetitivos, un comportamiento poco común entre las aves del mundo.

Los investigadores consideran que esta dualidad convierte al picabueyes piquirrojo en un 'mutualista parásito', ya que ofrece beneficios al huésped mientras obtiene recursos adicionales de él. A pesar de ello, la relación suele mantenerse estable en la naturaleza.

La especie también destaca por su crianza cooperativa: varias aves adultas ayudan a alimentar a los polluelos, una estrategia poco frecuente que aumenta las posibilidades de supervivencia en las duras condiciones de las sabanas africanas.