Desde China aseguran haber desarrollado un método que produce petróleo sintético a partir de aire y agua con apoyo de energías renovables. La compañía Carbonology, con sede en Shanghái, afirma que su tecnología permite transformar dióxido de carbono capturado del entorno en combustibles como gasolina, diésel y queroseno de aviación.

Según el South China Morning Post, la firma sostiene que logró reducir los costos de producción hasta niveles competitivos frente a combustibles convencionales. El proceso utiliza energía solar y eólica para convertir el CO2 en distintos derivados, lo que la posiciona como una alternativa dentro de la transición energética impulsada por el país asiático.

Un representante confirmó la veracidad del anuncio, aunque evitó ofrecer detalles técnicos. La iniciativa surge en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y que ha provocado interrupciones en el suministro y volatilidad del petróleo.

El gigante asiático depende de las importaciones para más del 70% de su consumo de crudo, gran parte proveniente de esa región. Este escenario ha intensificado la búsqueda de soluciones que refuercen su seguridad energética.

Carbonology promete gasolina limpia

La propuesta se basa en tecnologías de captura directa de aire (DAC), que permiten extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Este gas se convierte luego en combustibles artificiales mediante procesos alimentados por energías renovables.

Desde la entidad afirman que puede producir gasolina, diésel, combustible de aviones y nafta con un impacto ambiental menor en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.

En enero, la compañía inauguró un centro de investigación y desarrollo valorado en 300 millones de yuanes, junto con una línea de producción orientada al sector aeronáutico. El proyecto busca trasladar sus avances desde el laboratorio hacia aplicaciones industriales.

La ubicación de futuras plantas también responde a criterios estratégicos. La empresa considera instalar sus operaciones cerca de zonas con alta capacidad de generación solar y eólica, en especial en el oeste del país.

Obstáculos técnicos

A pesar del avance tecnológico, expertos mantienen reservas sobre la viabilidad inmediata de estos proyectos. Estudios recientes señalan que los combustibles sintéticos aún enfrentan limitaciones importantes relacionadas con eficiencia y costos.

El proceso requiere grandes cantidades de energía, lo que eleva la inversión necesaria ante una operación a gran escala. Además, la infraestructura de distribución de este tipo de combustible sigue en desarrollo.

Investigaciones académicas indican que la conversión energética presenta niveles relativamente bajos a diferencia de los métodos tradicionales. Igualmente, destacan la falta de marcos regulatorios que faciliten su integración en los sistemas energéticos actuales.