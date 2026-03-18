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Ciencia

Descubrimiento de científicos finlandeses: la cáscara de cebolla puede hacer que los paneles solares sean más resistentes

Esta innovación también demostró su eficiencia al permitir el paso de la luz necesaria para la generación de electricidad.

Investigadores utilizaron tinte de cebolla roja para proteger las células solares de la luz ultravioleta. Foto: IStock
Investigadores utilizaron tinte de cebolla roja para proteger las células solares de la luz ultravioleta. Foto: IStock

La búsqueda de materiales sostenibles para optimizar la energía suma un nuevo avance desde Finlandia. En la Universidad de Turku se identificó que la cáscara de cebolla roja, considerada un residuo común en las cocinas, puede convertirse en un componente clave para reforzar la protección de los paneles solares frente al desgaste.

El estudio plantea una alternativa a los recubrimientos tradicionales, que suelen basarse en plásticos derivados del petróleo. Este nuevo enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que además mejora la resistencia frente a la radiación ultravioleta (UV), uno de los principales factores de deterioro en estos dispositivos.

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Un hallazgo gracias a una característica natural

El avance se centra en la combinación de nanocelulosa con un tinte natural extraído de la cáscara de cebolla roja. Este material forma una película delgada que se aplica sobre la superficie de las células solares, con el objetivo de actuar como filtro protector.

Los investigadores compararon la durabilidad de cuatro películas protectoras hechas de nanofibras de celulosa. Foto: Universidad de Turku

Los investigadores compararon la durabilidad de cuatro películas protectoras hechas de nanofibras de celulosa. Foto: Universidad de Turku

Los investigadores identificaron que los pigmentos presentes en el vegetal, en especial compuestos antioxidantes, poseen una alta capacidad para absorber rayos UV. Al integrarlos en una estructura de nanocelulosa, lograron un recubrimiento biodegradable con propiedades ópticas estables.

Entre las características más relevantes destacan su origen renovable y bajo impacto ambiental, su absorción a la radiación y compatibilidad con las tecnologías similares.

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Durabilidad frente a la luz

Uno de los principales desafíos de los paneles es su exposición constante al Sol, que acelera su degradación con el tiempo. En este contexto, el nuevo material mostró resultados significativos durante las pruebas de laboratorio.

La cáscara de cebolla logró el bloqueo de los rayos UV. Foto: Universidad de Turku

La cáscara de cebolla logró el bloqueo de los rayos UV. Foto: Universidad de Turku

De acuerdo con los datos del estudio, el recubrimiento desarrollado con cáscara de cebolla logra bloquear hasta el 99,9% de la radiación ultravioleta, lo que limita el daño estructural en las células solares. Además, mantiene su eficacia tras ensayos prolongados que simulan condiciones reales de uso.

Este comportamiento supera la eficiencia de algunos componentes convencionales utilizados como filtros protectores, como los plásticos basados en PET. La resistencia adicional permite prolongar la vida útil de los paneles sin comprometer su funcionamiento.

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Mejoras en el rendimiento

El desarrollo no solo apunta a la protección, sino también al equilibrio entre filtrado y eficiencia energética. Uno de los aspectos clave es su capacidad para permitir el paso del brillo necesario para la generación de electricidad.

Las pruebas indican que el recubrimiento deja pasar más del 80% de la luz útil, lo que garantiza que el panel mantenga su producción. Esta característica resulta esencial, ya que muchos filtros UV tradicionales reducen el desempeño al bloquear parte de la radiación necesaria. Además, se sometieron a iluminación artificial durante 1.000 horas, el equivalente a un año de luz solar en un clima de Europa Central.

El estudio abre la puerta a nuevas aplicaciones en tecnologías sostenibles, con materiales que combinan resistencia, eficiencia y menor impacto ambiental. La posibilidad de utilizar residuos orgánicos en la fabricación de componentes marca una línea de investigación con potencial industrial.

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