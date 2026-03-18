Descubrimiento de científicos finlandeses: la cáscara de cebolla puede hacer que los paneles solares sean más resistentes
Esta innovación también demostró su eficiencia al permitir el paso de la luz necesaria para la generación de electricidad.
- Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices
- Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto
La búsqueda de materiales sostenibles para optimizar la energía suma un nuevo avance desde Finlandia. En la Universidad de Turku se identificó que la cáscara de cebolla roja, considerada un residuo común en las cocinas, puede convertirse en un componente clave para reforzar la protección de los paneles solares frente al desgaste.
El estudio plantea una alternativa a los recubrimientos tradicionales, que suelen basarse en plásticos derivados del petróleo. Este nuevo enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que además mejora la resistencia frente a la radiación ultravioleta (UV), uno de los principales factores de deterioro en estos dispositivos.
PUEDES VER: Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices
Un hallazgo gracias a una característica natural
El avance se centra en la combinación de nanocelulosa con un tinte natural extraído de la cáscara de cebolla roja. Este material forma una película delgada que se aplica sobre la superficie de las células solares, con el objetivo de actuar como filtro protector.
Los investigadores compararon la durabilidad de cuatro películas protectoras hechas de nanofibras de celulosa. Foto: Universidad de Turku
Los investigadores identificaron que los pigmentos presentes en el vegetal, en especial compuestos antioxidantes, poseen una alta capacidad para absorber rayos UV. Al integrarlos en una estructura de nanocelulosa, lograron un recubrimiento biodegradable con propiedades ópticas estables.
Entre las características más relevantes destacan su origen renovable y bajo impacto ambiental, su absorción a la radiación y compatibilidad con las tecnologías similares.
PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos
Durabilidad frente a la luz
Uno de los principales desafíos de los paneles es su exposición constante al Sol, que acelera su degradación con el tiempo. En este contexto, el nuevo material mostró resultados significativos durante las pruebas de laboratorio.
La cáscara de cebolla logró el bloqueo de los rayos UV. Foto: Universidad de Turku
De acuerdo con los datos del estudio, el recubrimiento desarrollado con cáscara de cebolla logra bloquear hasta el 99,9% de la radiación ultravioleta, lo que limita el daño estructural en las células solares. Además, mantiene su eficacia tras ensayos prolongados que simulan condiciones reales de uso.
Este comportamiento supera la eficiencia de algunos componentes convencionales utilizados como filtros protectores, como los plásticos basados en PET. La resistencia adicional permite prolongar la vida útil de los paneles sin comprometer su funcionamiento.
PUEDES VER: Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto
Mejoras en el rendimiento
El desarrollo no solo apunta a la protección, sino también al equilibrio entre filtrado y eficiencia energética. Uno de los aspectos clave es su capacidad para permitir el paso del brillo necesario para la generación de electricidad.
Las pruebas indican que el recubrimiento deja pasar más del 80% de la luz útil, lo que garantiza que el panel mantenga su producción. Esta característica resulta esencial, ya que muchos filtros UV tradicionales reducen el desempeño al bloquear parte de la radiación necesaria. Además, se sometieron a iluminación artificial durante 1.000 horas, el equivalente a un año de luz solar en un clima de Europa Central.
El estudio abre la puerta a nuevas aplicaciones en tecnologías sostenibles, con materiales que combinan resistencia, eficiencia y menor impacto ambiental. La posibilidad de utilizar residuos orgánicos en la fabricación de componentes marca una línea de investigación con potencial industrial.