Paleontólogos descubren el fósil del 'cocodrilo feroz' más antiguo de Sudamérica: cazaba dinosaurios hace 70 millones de años

Un importante descubrimiento por parte de un equipo de paleontólogo realizado en la Patagonia austral argentina ha permitido descubrir una nueva especie de cocodrilo carnívoro. Se cree que fue un depredador feroz durante el Cretácico tardío durante el período de ocaso de los dinosaurios. El fósil, de aproximadamente 70 millones de años de antigüedad, fue hallado en la provincia de Santa Cruz y ha sido bautizado como Kostensuchus atros, el cual refleja su origen y naturaleza salvaje.

Este descubrimiento es fruto de un esfuerzo internacional encabezado por los paleontólogos argentinos del Conicet, Fernando Novas y Diego Pol, quienes trabajan junto a sus colegas japoneses Makoto Manabe y Takanobu Tsuihiji, de la Universidad de Tokio. El equipo ha colaborado en este proyecto a fin de arrojar la luz sobre la evolución de los reptiles en la región y su impacto frente a los dinosaurios.

¿Cómo era el 'cocodrilo feroz', esta nueva especie hallada en la Patagonia?

Tenía una cabeza de medio metro de largo, un hocico voluminoso, dientes puntiagudos y afilados como cuchillos. La longitud de su cuerpo era de al menos tres metros y pesaba 250 kilos. Esta nueva especie, identificada como el Kostensuchus atros vivió hace 70 millones de años en Sudamérica y se considera uno de los parientes evolutivos de los cocodrilos modernos.

El Kostensuchus pertenece a los peirosáuridos, una familia ahora extinta de reptiles cocodriliformes que evolucionaron en América del Sur y África. Se estima que su presa predilecta era el Isasicursor, un dinosaurio herbívoro.

El Kostensuchus, hallado en 2020, tenía un estilo de vida más terrestre o semiacuático.

La conexión prehistórica entre Sudamérica y África

Los primeros restos fósiles de peirosáuridos fueron descubiertos en rocas cretácicos cerca de Río de Janeiro, Brasil, y con el tiempo también se hallaron en Argentina, Marruecos y otras zonas de África. Esta amplia dispersión evidencia que estos reptiles dominaron diversos ecosistemas de ambos continentes.

Sin embargo, el Kostensuchus refleja además una historia compartida entre Sudamérica y África cuando formaban parte del supercontinente Gondwana. Durante la era Mesozoica, las especies pudieron dispersarse entre estos territorios antes de la apertura del océano Atlántico, lo que permitió una evolución paralela de los animales entre ambos continentes.