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Ciencia

Un antiguo tesoro fue forjado con un extraño metal procedente de otro mundo

Investigadores detectaron un metal de origen extraterrestre en un tesoro de la Edad del Bronce.

El tesoro de Villena descubierto en España posee piezas forjadas con metales de meteoritos. Foto:Museo Arqueológico Municipal de Villena
El tesoro de Villena descubierto en España posee piezas forjadas con metales de meteoritos. Foto:Museo Arqueológico Municipal de Villena
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Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la península ibérica acaba de revelar un misterio sorprendente. Un equipo de arqueólogos confirmó que dos de los objetos del Tesoro de Villena, descubierto en 1963 en Alicante, España, fueron elaborados con un material que no proviene de la Tierra, sino del espacio exterior. A través de análisis avanzados, se sugiere que las sociedades prehistóricas de la región conocían y utilizaban este metal en sus técnicas de orfebrería.

El conjunto de artefactos está compuesto por 66 piezas, en su mayoría de oro, y es considerado uno de los más importantes de la Edad del Bronce en Europa. Sin embargo, la presencia de dos piezas con apariencia ferrosa generó dudas sobre su origen. Los expertos del Museo Arqueológico Nacional de España aplicaron técnicas avanzadas para analizar su composición y confirmaron que no se trata de hierro terrestre, sino de un material proveniente de meteoritos.

España - Tesoro de Villena - Científicos

Análisis revela que la corona Del Tesoro de Villena contienen hierro meteórico. Foto: Museo de Villena

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¿Qué metal se usó para elaborar el tesoro?

Entre los objetos del tesoro, dos piezas llamaron la atención de los arqueólogos: un brazalete y una media esfera hueca, posiblemente parte de un cetro o empuñadura de espada. Su apariencia oxidada difería del resto de la colección, lo que llevó a investigar su composición.

La pulsera de hierro, que mide 8,5 centímetros de ancho. Foto: Museo Villena

La pulsera de hierro mide 8,5 centímetros de ancho. Foto: Museo Villena

Los estudios determinaron que estos artefactos poseen hierro procedente de meteoritos, el cual tiene un contenido de níquel mucho mayor que el hierro extraído del subsuelo terrestre. A diferencia del hierro extraído de la Tierra, el hierro de origen meteórico tiene mayor pureza y se encuentra en la naturaleza sin necesidad de ser fundido, lo que permitió su uso antes de la llegada de la metalurgia prehistórica.

Casos similares han sido documentados en otras culturas antiguas. La famosa daga de Tutankamón, hallada en la tumba del faraón egipcio, también fue forjada con hierro de origen extraterrestre, lo que confirma que este tipo de material era altamente valorado en la antigüedad.

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¿Cuál es la antigüedad del tesoro ibérico?

El Tesoro de Villena ha sido fechado entre 1400 y 1200 a.C., lo que lo sitúa en la Edad del Bronce Tardía. En ese periodo, el hierro terrestre aún no se utilizaba de manera generalizada en la Iberia prehistórica, ya que la Edad del Hierro no comenzó en la región hasta aproximadamente 850 a.C.

Esto significa que el uso de hierro meteórico en la península ibérica se adelantó en varios siglos a la introducción del hierro terrestre. Los expertos consideran que este descubrimiento demuestra un conocimiento metalúrgico más avanzado de lo que se pensaba para la época, con capacidad para reconocer y trabajar materiales raros.

Además, la presencia de hierro meteórico en el tesoro sugiere que los antiguos habitantes de la región sabían identificar y aprovechar los fragmentos de meteoritos que caían a la Tierra, un fenómeno que pudo haber sido interpretado con significados religiosos o simbólicos.

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