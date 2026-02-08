Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

Los fármacos actuales contra el cáncer de páncreas pierden efectividad en meses porque el tumor se vuelve resistente. Foto: IStock

El investigador español Mariano Barbacid, junto a su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha despertado una nueva esperanza en la comunidad médica y en muchos pacientes tras desarrollar una terapia que logra eliminar tumores de páncreas en ratones. Su avance apunta al tipo más común y agresivo de esta enfermedad, responsable de cerca del 90% de los casos, y abre un nuevo camino en la investigación frente al cáncer de páncreas, uno de los más difíciles de tratar.

Aunque los resultados en modelos animales son alentadores, el camino para que un tratamiento experimental llegue a los pacientes humanos es largo y complejo. Así explica para La República, el Dr. Martín E. Fernández-Zapico, oncólogo del Departamento de Oncología de la Mayo Clinic, quien analiza su alcance y sus límites.

“El cáncer de páncreas está pronosticado para que sea la segunda causa de muerte por cáncer en los países occidentales en los próximos 10 años”, advirtió el especialista. “Desde que EE. UU. le declaró la guerra al cáncer durante los años setenta, las terapias para este tumor han cambiado muy poco con mejoras mínimas en la sobrevida de los pacientes”.

Un cáncer letal y con pocas opciones de tratamiento

El cáncer de páncreas es considerado uno de los más agresivos debido a varios factores que se combinan. Según Fernández-Zapico, el principal problema es el diagnóstico tardío. "En el 80% de los casos, está tan avanzado que es muy difícil frenarlo y ya entra en una fase casi irreversible", explicó.

A esto se suma una biología particularmente agresiva. “No se necesita un tumor de gran tamaño para matar al paciente. Tumores de uno o dos centímetros pueden provocar pérdidas de peso de hasta 15 kilos y un deterioro generalizado en apenas dos meses”, señaló. Además, se trata de un cáncer que puede desarrollarse durante años de manera silenciosa y que, cuando se detecta, ya presenta una resistencia innata a muchas terapias.

Las opciones actuales se basan, en gran parte, en quimioterapias generales. “Son tratamientos bastante tóxicos y, hasta ahora, todo lo que se ha probado ha dado resultados mínimos o con poca diferencia respecto al cuidado estándar”, resumió el oncólogo.

El hallazgo clave: atacar el motor del tumor y su resistencia

El estudio del CNIO se centra en una de las principales “debilidades” del cáncer de páncreas: el gen KRAS, mutado en más del 85% de los pacientes. Este gen actúa como un motor que impulsa el crecimiento del tumor.

“En estos momentos hay un gran empuje en el uso de inhibidores de KRAS”, explica. “El problema es que, aunque son muy buenos, los tumores rápidamente desarrollan resistencia”.

Lo novedoso del trabajo liderado por el investigador Mariano Barbacid es que no se limita a bloquear KRAS, sino que combina tres inhibidores que actúan sobre distintas vías moleculares. Además de KRAS, se atacan las vías EIGF y STAT3, lo que permite mantener el efecto del tratamiento y evitar que el tumor se adapte.

“Es una triple combinación, que siempre es compleja de trasladar a humanos. Los datos muestran poca toxicidad en ratones, lo cual es muy positivo”, señaló el especialista. A diferencia de la quimioterapia tradicional, este enfoque apunta directamente a las moléculas que el tumor necesita para sobrevivir y crecer.

¿Cuán lejos está este tratamiento de probarse en humanos?

Pese a los resultados prometedores, el experto coincide en que aún no es momento de hablar de una cura para pacientes humanos. “¿Es promisorio? Sí. ¿Está listo para ir a los pacientes? No”, afirmó Fernández-Zapico.

Uno de los principales obstáculos es que no todas las drogas utilizadas en el estudio están disponibles para uso clínico. En particular, uno de los inhibidores de STAT3 pertenece a una tecnología llamada PROTAC, que todavía no se emplea de forma habitual en humanos. “Alguien va a tener que desarrollar esa droga para que pueda usarse clínicamente”, explicó.

Además, el tratamiento deberá superar múltiples etapas de prueba. Primero, estudios adicionales en animales más grandes para evaluar la toxicidad; luego, ensayos clínicos en humanos para confirmar que la combinación es segura y efectiva. “Hay terapias que son bien toleradas en ratones y resultan muy tóxicas en humanos, y viceversa”, advirtió.

Otro factor clave es el momento del diagnóstico. “En ratones podemos elegir la ventana del tratamiento. En humanos estamos muy limitados, porque cuando se diagnostica el cáncer suele estar avanzado”, señaló Fernández-Zapico.

Esperanza realista: avances, pero sin promesas de cura inmediata

Consultado sobre si se podría cambiar el pronóstico del cáncer de páncreas, Fernández-Zapico es prudente. “Es muy pronto para hablar de una cura”, subrayó. "Hay ciertas limitaciones que tiene el modelo animal (ratones) que no refleja fehacientemente lo que pasa en el modelo humano y esas son las limitaciones que tiene cualquier modelo que usamos", agregó

Aun así, considera que el estudio representa un paso importante. “Sin duda es un avance y nos da esperanza. También demuestra el valor del trabajo acumulado de muchos grupos de investigación a lo largo de varias décadas en el mundo. Y demuestra el valor de las investigaciones básicas en el estudio de enfermedades”, destacó.

Finalmente, el especialista cree que este enfoque podría servir como modelo para otros tipos de cáncer asociados a mutaciones en el gen KRAS u otros miembros de la familia RAS (ej: NRAS o HRAS), como los de colon, o pulmón, vejiga o melanoma. “Sí, sobre todo en tumores que dependen de KRAS como motor del crecimiento”, concluyó.

Por ahora, el hallazgo no es una cura, pero sí una señal clara de que nuevas estrategias, más precisas y menos generales, podrían cambiar el futuro de uno de los cánceres más letales que enfrenta la medicina moderna.