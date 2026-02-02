HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos descubren un uso práctico para los residuos de café que podría transformar la industria de la construcción

Una técnica innovadora puede volver al cemento más resistente para la construcción. Este proceso se convertiría en una nueva alternativa para reducir estos desechos orgánicos.


Un estudio demostró que los restos de café molido pueden reforzar las propiedades del concreto. Foto: IStock/Pregasa
Un estudio demostró que los restos de café molido pueden reforzar las propiedades del concreto. Foto: IStock/Pregasa

Investigadores australianos han desarrollado una nueva técnica que utiliza residuos de café molido como ingrediente para aumentar hasta un 30% la resistencia del concreto. El método propone que esta innovadora mezcla sea una solución sostenible, que no solo ayuda a reducir los desechos orgánicos, sino que también mejora los materiales empleados en la industria de la construcción.

Cada año, se producen más de 10 mil millones de kilogramos de desechos de café a nivel mundial, la mayoría de los cuales termina en vertederos, liberando gases que contaminan el medio ambiente. Rajeev Roychand, del Instituto Real de Tecnología de Melbourne, explica que "la eliminación de residuos orgánicos supone un desafío ambiental, ya que emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como metano y dióxido de carbono, que contribuyen al cambio climático".

El estudio brindaría una solución sostenible frente al impacto ambiental provocado por la demanda mundial de arena.

El estudio brindaría una solución sostenible frente al impacto ambiental provocado por la demanda mundial de arena.

PUEDES VER: China está a punto de reescribir la historia de la humanidad: descubren tecnología avanzada de hace 160.000 años

lr.pe

¿Cómo se utilizan los residuos del café?

La clave de este innovador material es un proceso llamado pirólisis. Este método consiste en calentar los residuos de café a más de 350 °C en ausencia de oxígeno, lo que produce un material carbonoso conocido como biochar. Este compuesto no solo es estable, sino que también mejora la cohesión del concreto y aumenta su resistencia.

Imágenes de microscopio electrónico de barrido de las estructuras superficiales de los granos de café pirolizados. Foto: Science Direct

Imágenes de microscopio electrónico de barrido de las estructuras superficiales de los granos de café pirolizados. Foto: Science Direct

Los investigadores encontraron que el biochar creado a temperaturas superiores a 500 °C no ofrecía las mismas propiedades, destacando la importancia de un control preciso en el proceso de pirólisis.

Cabe recalcar que los productos orgánicos, como los posos de café, no pueden añadirse directamente al hormigón porque liberan sustancias químicas que debilitan la resistencia del material de construcción. Por lo tanto, es necesario realizar el procedimiento científico ya explicado.

PUEDES VER: Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

lr.pe

¿Qué impacto tendría el nuevo material en la construcción?

La construcción sostenible se ha convertido en una prioridad global debido a la explotación intensiva de recursos naturales. La minería de arena, por ejemplo, genera un impacto ambiental crítico al alterar ecosistemas fluviales y costeros. Según Jie Li, otro investigador del equipo, “la demanda de arena para el concreto está poniendo una presión insostenible sobre nuestros recursos naturales”.

Una vez utilizados para hacer café, los posos se convierten en desechos.

Una vez utilizados para hacer café, los posos se convierten en desechos.

Incorporar desechos de café en el concreto podría transformar este tipo de actividades. Este método permite reducir la extracción de arena, gestionar de manera más eficiente los residuos orgánicos y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero al evitar que los desechos terminen en vertederos, promoviendo así un ciclo de vida más sostenible para los materiales.

PUEDES VER: Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, como Perú

lr.pe

¿Cuáles serían los beneficios ambientales?

El estudio publicado en Science tiene múltiples beneficios. Por un lado, reduce los residuos orgánicos y su impacto ambiental. Por otro, ayuda a preservar recursos escasos como la arena. Además, el concreto híbrido resultante promete ser una alternativa más resistente y sostenible para la industria de la construcción.

Aunque la investigación está en una etapa temprana, el equipo explora otros desechos orgánicos, como madera y restos agrícolas, para desarrollar materiales similares. “Cuidar el planeta implica encontrar soluciones integrales para evitar que los residuos terminen en vertederos”, señaló Shannon Kilmartin-Lynch, otro miembro del equipo de RMIT.

En un contexto donde la construcción enfrenta una presión creciente para adoptar prácticas más sostenibles, este desarrollo abre nuevas oportunidades para innovar y transformar la manera en que se diseñan y construyen las ciudades, marcando un importante avance hacia un futuro más equilibrado entre el crecimiento urbano y la preservación ambiental.

