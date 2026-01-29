Científicos chinos hallan fósil de 518 millones de años que sugiere que los primeros vertebrados tenían cuatro ojos

El estudio, realizado en China, cambiaría todo lo que sabemos sobre los vertebrados. | Nature

Un equipo de investigadores chinos, liderado por Peiyun Cong de la Universidad de Yunnan, descubrió que peces sin mandíbula del Cámbrico podrían haber tenido dos pares de ojos tipo cámara . Los fósiles datan de 518 millones de años y fueron hallados entre 2019 y 2024 en la biota de Chengjiang, China.

Los fósiles preservan ojos con melanosomas y estructuras que podrían formar imágenes visuales. Este hallazgo ofrece información clave sobre cómo los primeros vertebrados percibían su entorno y cómo un par de ojos evolucionó hacia órganos como la glándula pineal .

Cuatro ojos para ver el mundo del Cámbrico

Los fósiles, incluyendo ejemplares de Haikouichthys , muestran un par de ojos laterales y un par central . Jakob Vinther, de la Universidad de Bristol, indica que estos peces podían ver su entorno con cuatro ojos , combinando visión detallada y detección de objetos en movimiento.

Este sistema visual habría permitido a los peces detectar depredadores y presas de manera más efectiva, ofreciendo un campo de visión amplio y tridimensional que aumentaba sus posibilidades de supervivencia en las yeguas del Cámbrico.

¿Cómo evolucionó el complejo pineal?

El par central habría evolucionado hacia el complejo pineal , que en reptiles se manifiesta como “ojo parietal” fotosensible y en mamíferos como glándula pineal, regulando el ciclo de sueño mediante melatonina.

En los primeros vertebrados, estos ojos cumplían funciones visuales significativas, antes de transformarse en órganos no visuales. Esto sugiere que la visión central tenía un papel más destacado en la detección de amenazas y en la orientación del entorno.

Debate científico sobre los ojos centrales

Algunos expertos, como Tetsuto Miyashita y Karma Nanglu, advierten que las estructuras centrales podrían ser artefactos de fosilización , y no un segundo par de ojos funcionales.

Aún así, el hallazgo aporta evidencia única sobre la evolución de la visión en vertebrados primitivos y abre un debate sobre cómo estos órganos contribuían a la percepción del entorno hace más de 500 millones de años.