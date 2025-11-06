HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Incendio en Rímac moviliza a unidades de bomberos
EN VIVO | Incendio en Rímac moviliza a unidades de bomberos     EN VIVO | Incendio en Rímac moviliza a unidades de bomberos     EN VIVO | Incendio en Rímac moviliza a unidades de bomberos     
Ciencia

Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

El descubrimiento se realizó en el distrito de Llata﻿, provincia de Huamalíes en Huánuco﻿, donde investigaciones recientes revelan que esta área estuvo cubierta por el mar hace 500 millones de años.

Investigadores han descubierto animales marinos en Huánuco que habitaron hace 500 millones de año.
Investigadores han descubierto animales marinos en Huánuco que habitaron hace 500 millones de año. | Foto: composición LR/Gemini

En la provincia de Huamalíes, específicamente en las alturas del distrito de Llata, Huánuco, un grupo de investigadores halló restos fósiles marinos. Según el informe preliminar de los arqueólogos, estos animales habitaron el fondo marino hace aproximadamente 500 millones de años, cuando la vida se desarrollaba exclusivamente en ambientes acuáticos.

Ante esta situación, los investigadores expresaron su preocupación por el desconocimiento del valor histórico y científico de estos hallazgos. Por ello, señalaron que se debe priorizar el compromiso con la protección de este patrimonio natural.

Restos de animales marinos reescribiría la historia de Huánuco. Foto: inforegión

Restos de animales marinos reescribiría la historia de Huánuco. Foto: inforegión

PUEDES VER: Científicos descubren fósiles de artrópodo que nadó en los mares de la Tierra hace 500 millones de años

lr.pe

El distrito de Llata que antiguamente era mar se ha convertido en montaña

En medio de la investigación, el alcalde del distrito de Huamalíes, Édgar Céspedes Salas, resaltó la importancia de entender estos descubrimientos son parte de la historia escrita en piedra, haciendo referencia a cómo la zona, actualmente a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, fue en algún momento oceánico. Esto ayuda a determinar cómo las especies y el entorno del lugar fueron evolucionando con el paso del tiempo, permitiendo a los investigadores comprender mejor los cambios geológicos y biológicos que transformaron la zona desde sus orígenes marinos hasta su estado actual.

“Llata fue mar y hoy nos invita a redescubrir su historia escrita en piedra”, señaló Céspedes Salas al destacar la relevancia de proteger este patrimonio natural.

PUEDES VER: China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

lr.pe

Asimismo, la comuna insta a las instituciones competentes, como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y otras entidades comprometidas con la conservación del patrimonio natural y cultural, a gestionar e iniciar trabajos conjuntos de investigación y protección que permitan determinar con precisión la antigüedad y relevancia científica de los fósiles hallados.

Valor científico y educativo

Los restos fósiles hallados en Llata podrían convertirse en una fuente importante de estudio para la paleontología peruana y un potencial atractivo para el turismo educativo y científico en la región. Con ello, las autoridades locales aspiran a fortalecer la identidad cultural y el conocimiento sobre la evolución geológica del país.

Notas relacionadas
China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

LEER MÁS
Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

LEER MÁS
Investigadores crean un revolucionario "musculo artificial" que le permite a los robots alzar hasta 4.000 veces su propio peso

Investigadores crean un revolucionario "musculo artificial" que le permite a los robots alzar hasta 4.000 veces su propio peso

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

China se despide de la energía solar y eólica: genera 11.000.000.000 kWh casi a la misma altura de la Torre Eiffel

LEER MÁS
Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Ciencia

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo para miles de personas

Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

China retrasa el regreso de 3 astronautas mientras investiga el impacto de un objeto espacial e inesperado en la nave

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025