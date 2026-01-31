HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El interruptor molecular que científicos surcoreanos descubrieron para revertir células de cáncer de colon a estado normal

La investigación abre nuevas líneas en oncología moderna, se enfoca en terapia reversible y propone un futuro prometedor en tratamiento de tumores malignos.

Los investigadores surcoreanos detectaron puntos críticos capaces de revertir la transición de células normales a cancerosas con un interruptor molecular.
Los investigadores surcoreanos detectaron puntos críticos capaces de revertir la transición de células normales a cancerosas con un interruptor molecular.

Científicos surcoreanos del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), bajo la dirección del profesor Kwang‑Hyun Cho, descubrieron un interruptor molecular capaz de transformar células de cáncer de colon en células sanas. El estudio, difundido por la revista Advanced Science, propone una estrategia innovadora para detener la progresión del tumor sin necesidad de eliminar las células de forma directa. Este enfoque permite el control del destino celular y abre una vía alternativa frente a los tratamientos oncológicos tradicionales.

La investigación profundiza en la transición crítica, fase donde las células normales adquieren propiedades malignas por alteraciones genéticas y epigenéticas. Tras el análisis de la red de señales reguladoras en este punto exacto, el equipo halló mecanismos que revierten el fenotipo tumoral a su estado original. De este modo, la manipulación de estas señales moleculares detiene la tumorigenesis y restaura la normalidad biológica en el tejido afectado.

¿Cómo funciona y cómo se diseñó ese interruptor molecular?

El equipo del profesor Cho identificó un interruptor molecular compuesto por un conjunto de reguladores clave en la red genética celular. Mediante un análisis computacional avanzado, los investigadores detectaron puntos críticos capaces de revertir la transición de células normales a cancerosas. Este hallazgo permite la modulación de redes genéticas para restaurar el estado original de la célula y frenar la progresión maligna.

La investigación integró datos de secuenciación de ARN de células individuales y técnicas de biología de sistemas para la creación de un modelo informático. Dicho modelo refleja las interacciones de miles de genes y visualiza paisajes de atractores, los cuales representan los diversos destinos celulares. Estos patrones dinámicos facilitaron el hallazgo de un estado de transición inestable donde coexisten las propiedades normales y tumorales antes de la transformación irreversible.

El equipo del profesor Cho identificó un interruptor molecular compuesto por un conjunto de reguladores clave. Foto: KAIST<br>

El equipo del profesor Cho identificó un interruptor molecular compuesto por un conjunto de reguladores clave. Foto: KAIST

El diseño final del interruptor emplea combinaciones de factores regulatorios que empujan a las células malignas hacia un fenotipo normal. Las pruebas en células de cáncer de colon confirmaron la eficacia del método, ya que la activación de estos puntos de control genéticos restauró las características de salud celular. Experimentos posteriores validaron estos resultados y demostraron la posibilidad de revertir la identidad tumoral mediante perturbaciones precisas.

¿Qué implicaciones tiene este avance?

Esta investigación plantea una transformación profunda en el abordaje clínico del cáncer. La propuesta abandona la destrucción directa de las células malignas, táctica que suele perjudicar a los tejidos sanos, para centrarse en una estrategia de reprogramación tumoral. El objetivo central es guiar al tumor hacia un estado no canceroso de forma controlada.

La manipulación de estas señales moleculares detiene la tumorigenesis. Foto: KAIST<br>

La manipulación de estas señales moleculares detiene la tumorigenesis. Foto: KAIST

El modelo introduce el concepto de terapia reversible, un paradigma que emplea la maquinaria reguladora celular para restablecer el comportamiento normal de las células. Esta alternativa busca disminuir los efectos secundarios vinculados a tratamientos agresivos como la quimioterapia y la radioterapia. Así, el enfoque ofrece una ruta más segura para pacientes con enfermedades en etapas avanzadas.

Los hallazgos indican que estos mecanismos son aplicables a diversos tipos de tumores malignos debido a su base en redes genéticas y procesos de cambio celular. Este avance sugiere un panorama prometedor para el desarrollo de futuras terapias dirigidas. En consecuencia, el estudio abre nuevas líneas de investigación dentro de la oncología moderna.

¿Cuáles son las principales ventajas y desafíos?

Este método destaca por su capacidad para reprogramar las células cancerosas en lugar de su destrucción directa. Gracias a la reversión de un fenotipo maligno, esta técnica ofrece la posibilidad de desarrollar terapias más suaves que minimizan la toxicidad de los tratamientos oncológicos convencionales, con un enfoque prioritario en la restauración de las funciones celulares y la mejora en la calidad de vida de los pacientes.

No obstante, la aplicación clínica enfrenta retos considerables debido a la complejidad de los tumores humanos y sus diversas subpoblaciones genéticas. Dado que la investigación actual se limita a modelos celulares, resulta imprescindible ejecutar ensayos preclínicos y clínicos exhaustivos. Estas fases permitirán validar la seguridad, la eficacia y los posibles efectos no deseados antes de que la propuesta sea apta para el uso en pacientes.

