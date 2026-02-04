HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos de EE.UU. desarrollan una inmunoterapia que podría limpiar arterias en pacientes con enfermedades cardiacas por colesterol

La propuesta científica busca mitigar la inflamación y depósitos peligrosos ante la falta de eficacia de fármacos para el colesterol.

La meta principal del tratamiento es la reducción del volumen de la placa que obstruye el flujo sanguíneo y la mitigación de la inflamación arterial, según científicos de EE.UU. | Ilustración con IA/ChatGPT/Junedh Amrute/La Razón

Investigadores de la Universidad de Washington School of Medicine crearon una inmunoterapia para limpiar las arterias, proteger el corazón y así plantear esperanzas para pacientes con aterosclerosis grave que no responden adecuadamente a los tratamientos tradicionales contra el colesterol. El estudio, difundido por la revista Science, utiliza anticuerpos sintéticos para eliminar células nocivas en las paredes de los vasos sanguíneos.

El doctor Kory J. Lavine señaló que los fármacos actuales para el colesterol poseen un enfoque preventivo y carecen de eficacia sobre las placas preexistentes. Por el contrario, esta propuesta busca mitigar la inflamación y los depósitos peligrosos en casos de enfermedad avanzada. El hallazgo abre una ruta innovadora hacia soluciones terapéuticas directas para afecciones cardíacas de alto riesgo.

El colesterol puede interferir en el funcionamiento del corazón al acumularse en las mitocondrias de las células cardíacas, según científicos. Foto: DEM

¿Cómo funciona esta inmunoterapia?

Esta inmunoterapia utiliza una molécula llamada BiTE (bispecific T-cell engager) que funciona como un enlace físico entre las defensas del organismo y los elementos nocivos en las arterias. La estrategia dirige a las células T hacia las células musculares lisas moduladas, responsables de la inflamación y la acumulación de placa, para lograr su remoción efectiva.

El sistema se fundamenta en la identificación de un objetivo molecular exclusivo presente en las células que impulsan la aterosclerosis. Mediante el perfilado de células únicas en humanos y ratones, los científicos detectaron una proteína específica que actúa como señal distintiva, lo cual permite que el BiTE reconozca estas unidades dañinas y coordine su eliminación a través del sistema inmune.

La meta principal del tratamiento es la reducción del volumen de la placa que obstruye el flujo sanguíneo y la mitigación de la inflamación arterial. Asimismo, el equipo busca optimizar la estabilidad de la lesión aterosclerótica, un factor determinante para prevenir rupturas accidentales que derivan en infartos u otros eventos cardiovasculares de alta gravedad.

¿Fue realmente efectiva en la prueba con ratones?

La inmunoterapia demuestra una eficacia notable en modelos animales con aterosclerosis al reducir de forma significativa la carga de placa en las arterias. Este proceso no solo detiene la progresión de la patología, sino que logra una reversión parcial de las lesiones obstructivas en organismos vivos. Mediante la observación directa de los segmentos arteriales, los científicos confirmaron que las zonas tratadas presentan una acumulación de lípidos y desechos mucho menor en comparación con los vasos que no recibieron la intervención médica.

Este tratamiento ejerce una acción dual que combina la eliminación de células dañinas con una disminución drástica de la inflamación en los tejidos arteriales. La reducción del proceso inflamatorio resulta fundamental, puesto que este factor determina la fragilidad de las lesiones y el avance de la enfermedad.

El desafío de tratar la placa arterial en humanos

Esta inmunoterapia en ratones reduce la placa arterial, optimiza la estabilidad de las lesiones y mitiga la respuesta inflamatoria en las arterias, factores que previenen infartos. Estos hallazgos superan a los tratamientos enfocados solo en el colesterol, los cuales rara vez eliminan la placa acumulada.

El reto principal radica en la traslación de estos resultados a seres humanos mediante ensayos clínicos que aseguren la eficacia en pacientes con enfermedades cardiovasculares avanzadas. Aun así, la comunidad científica valora este progreso como un avance fundamental hacia el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas en el campo de la cardiología.

