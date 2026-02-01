HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

De la investigación al laboratorio: Mariano Barbacid y el paso que podría cambiar el cáncer de páncreas

Un avance liderado por el científico español, abre una nueva vía en la lucha contra el cáncer tras eliminar tumores de páncreas en ratones.

El oncólogo Mariano Barbacid lidera el equipo del CNIO que desarrolla una prometedora terapia contra el cáncer de páncreas
El oncólogo Mariano Barbacid lidera el equipo del CNIO que desarrolla una prometedora terapia contra el cáncer de páncreas | Foto: EFE/ Composición LR

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España informó esta semana que un tratamiento en fase experimental logró erradicar totalmente los tumores de páncreas en ratones, sin provocar efectos secundarios. El avance fue alcanzado por un grupo de investigadores encabezado por el reconocido oncólogo Mariano Barbacid, una de las figuras más influyentes en este campo.

A partir de sus estudios sobre el oncogén KRAS, el equipo liderado por Mariano Barbacid comenzó en 2019 a investigar el cáncer de páncreas, uno de los más letales, con una tasa de supervivencia a cinco años de apenas 5%.

En sus experimentos, implantaron células tumorales en ratones y probaron terapias dirigidas contra dianas moleculares vinculadas a este gen, una línea que se mantiene en los avances publicados esta semana, aunque ahora con una estrategia combinada de tres fármacos para atacar zonas específicas del KRAS, lo que permitió que los tumores en los animales de prueba desaparecieran de forma permanente.

¿Quién es Mariano Barbacid?

  • Nacido en España, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título en Ciencias Químicas con especialización en Bioquímica.
  • A los 24 años se convirtió en el colaborador más joven del CSIC y completó su doctorado en el Instituto de Biología Celular.
  • En 1974 fue beneficiado con una beca Fulbright y se trasladó a Estados Unidos para incorporarse al Instituto Nacional del Cáncer (NCI).
  • Tras varios años de trabajo y ya con su propio grupo, consiguió aislar por primera vez un gen humano vinculado al cáncer, el H-RAS, relacionado con tumores de vejiga.
  • Sus hallazgos sobre los oncogenes marcaron el inicio de la oncología molecular, centrada en el estudio de los factores genéticos del cáncer.
  • Posteriormente descubrió el gen TRK y la familia de proto-oncogenes TRK, asociados a la multiplicación de células tumorales cuando se fusionan con otros genes.
  • De vuelta en España, como director del CNIO, enfocó sus investigaciones en el oncogén KRAS, presente en una parte importante de los cánceres de pulmón, colon y páncreas.
  • En 2014 fue el primer español en ser nombrado Fellow de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (AACR).

Además de sus recientes avances en el CNIO, Mariano Barbacid cuenta con más de 300 publicaciones científicas y forma parte de instituciones de prestigio como la EMBO, la Academia Europea y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

