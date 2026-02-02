Científicos peruanos han puesto al país en el foco del mapa científico mundial tras redescubrir una especie de lagartija sudamericana, el Anolis laevis, que no había sido registrada desde el siglo XIX, específicamente desde 1876. El hallazgo fue confirmado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, que destacó este descubrimiento como un aporte clave para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad en la región andino-amazónica.

Actualmente, el animal es conocido como el anolis espadachín, una especie poco conocida que destaca por su aspecto singular, el cual varía según su género, ya sea macho o hembra.

Los investigadores destacan que la presencia de esta lagartija, A. laevis, representa un caso notable de evolución. Foto: Andina

¿Cómo fue hallado esta lagartija?

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador certifica que la lagartija presenta características morfológicas únicas, entre ellas una cresta dorsal distintiva y notables diferencias en la coloración de la piel entre machos y hembras. A pesar del largo tiempo en que esta especie no fue observada por investigadores de distintas épocas, el reciente redescubrimiento confirma que el Anolis laevis logró sobrevivir de manera discreta en su hábitat natural, lo que refuerza la importancia de continuar con los estudios científicos y las acciones de conservación en la región.

En la investigación, el instituto trabajó a la par con la Universidad Tecnológica de Ecuador (UTE), la Fundación Great Leaf, el Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología (IPH) y la University of New Mexico.

El hallazgo, realizado por Fernando Ayala-Varela, Pablo J. Venegas, Luis Alberto García-Ayachi y Steven Poe, se basa en nuevos ejemplares de esta especie que han sido descubiertos y recolectados en los bosques montanos del departamento de San Martín, en el noreste del Perú.

¿El Anolis laevis se encuentra en peligro de extinción?

Los nuevos registros del hallazgo sitúan a esta especie entre 1.700 y 1.990 metros de altitud, específicamente en bosques montanos muy húmedos de la vertiente oriental de los Andes. Estos ecosistemas se encuentran cada vez más fragmentados debido a la deforestación y la expansión de la frontera agrícola. Ante su distribución restringida y la continua pérdida de hábitat, los autores del estudio proponen que el Anolis laevis sea clasificado como “En Peligro”, de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El anolis es uno de los géneros de vertebrados con mayor riqueza de especies, con más de 400 especies descritas y distribuidas por el Neotrópico, desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Paraguay y por todo el Caribe.

Tras el redescubrimiento de esta especie de lagartija, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador resaltó la importancia de su documentación, que se realizó por primera vez en 150 años, en el noroeste del Perú.