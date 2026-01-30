HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Hallazgo científico sin precedentes en Perú: confirman nueva especie de roedor andino en Cajamarca

La investigación revela que el género Oreoryzomys incluye tres especies distintas. El Oreoryzomys hesperus se encuentra en los bosques montanos de los Andes peruanos dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En Cajamarca se confirmó que el Oreoryzomys hesperus tiene tres especies distintas.
En Cajamarca se confirmó que el Oreoryzomys hesperus tiene tres especies distintas. | Sernanp

Un reciente estudio científico internacional confirmó que el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la región Cajamarca, es el refugio de una especie de roedor única en el planeta: el Oreoryzomys hesperus. El hallazgo, publicado en la revista especializada PeerJ, pone en evidencia la efectividad de las áreas naturales protegidas (ANP) como espacios clave para la conservación de especies endémicas.

La investigación reveló que el género andino Oreoryzomys, considerado durante décadas como una sola especie, en realidad está compuesto por tres especies distintas. Una de ellas, Oreoryzomys hesperus, habita exclusivamente en los bosques montanos y páramos de la vertiente noroccidental de los Andes peruanos, dentro de un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe).

lr.pe

¿Cómo es el Oreoryzomys hesperus?

El pequeño mamífero, de cuerpo delgado, pelaje marrón suave y cola larga, está adaptado a entornos de alta montaña y es considerado un indicador biológico de la buena salud de estos ecosistemas. Este descubrimiento posiciona a Cajamarca como una zona estratégica para la biodiversidad a nivel global y confirma que los ecosistemas conservados por el Santuario Nacional Tabaconas Namballe mantienen condiciones ambientales excepcionales.

lr.pe

Desde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, se destaca que la presencia de esta especie demuestra que los esfuerzos de conservación están permitiendo resguardar hábitats aún poco explorados por la ciencia.

lr.pe

El estudio fue desarrollado gracias a la colaboración de investigadores e instituciones de Ecuador, Argentina y Alemania, entre ellas el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Conicet, la Fundación Cóndor Andino, el Museo de Zoología de la PUCE y el Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change. Para el equipo científico, el hallazgo refuerza el rol de los Andes como uno de los principales escenarios de evolución biológica en Sudamérica y resalta que las áreas protegidas no solo conservan paisajes, sino que funcionan como verdaderos reservorios de conocimiento científico.

