Un equipo de investigación colaborativo, liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos, ha logrado identificar un material metálico que posee la mayor conductividad térmica registrada entre los metales, lo cual pone en duda las creencias establecidas sobre los límites de la conducción de calor en este tipo de materiales.

El estudio, publicado en la revista Science, está liderado por Yongjie Hu, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial en la Escuela de Ingeniería Samueli de la UCLA. Según los resultados, el nitruro de tántalo metálico en su fase theta es capaz de conducir el calor de manera casi tres veces más eficiente que metales como el cobre y la plata, los cuales eran considerados los mejores conductores térmicos convencionales.

Los materiales con alta conductividad térmica son fundamentales para disipar el calor en dispositivos electrónicos, donde el sobrecalentamiento puede afectar negativamente el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia energética.

El nitruro de tantalio: el futuro de la gestión térmica en metales

El equipo de investigación de la UCLA descubrió que el nitruro de tantalio metálico en su fase theta tiene una conductividad térmica excepcional de alrededor de 1.100 W/mK, estableciendo un nuevo estándar para los metales y transformando nuestra comprensión sobre el transporte de calor en estos materiales.

Este avance sorprendente abre la puerta a un futuro en el que los componentes electrónicos no solo serán más rápidos, sino también más pequeños y eficientes. El secreto radica en cómo este material maneja los fonones, las vibraciones atómicas responsables de transferir el calor, permitiendo una conducción térmica que hasta ahora se consideraba imposible en estructuras metálicas como esta.

Durante años, el cobre ha sido el material líder en la industria global de disipadores de calor y abarca aproximadamente un tercio de los materiales empleados en la gestión térmica comercial. Sin embargo, su conductividad térmica, que ronda los 400 W/mK, ha alcanzado un límite tecnológico difícil de superar. En cambio, el nuevo nitruro de tantalio en fase theta casi triplica esa cifra, estableciendo un nuevo referente y ampliando los límites de lo que se pensaba posible en cuanto al transporte de calor en los metales.

El equipo dirigido por el profesor Yongjie Hu ha identificado que la clave de este rendimiento excepcional radica en su estructura de red hexagonal, que reduce al mínimo las colisiones entre electrones y fonones. Mientras que en la mayoría de los metales estas interacciones frenan el flujo de calor, en este nuevo material la energía térmica circula casi sin restricciones, permitiendo una refrigeración pasiva mucho más eficiente que las soluciones disponibles actualmente.

El hallazgo que promete revolucionar la inteligencia artificial

Las posibles aplicaciones de este descubrimiento son amplias y tienen el potencial de revolucionar varias industrias, especialmente la de la inteligencia artificial. Los chips de IA y los aceleradores gráficos producen niveles de energía tan elevados que el cobre ya no puede evitar el sobrecalentamiento. Con el uso del nitruro de tantalio, los centros de datos podrían funcionar a mayores velocidades sin riesgo de fallos térmicos.

Fuera del ámbito informático, la industria de los vehículos eléctricos se presenta como uno de los sectores que más se beneficiará. Los sistemas de carga ultrarrápida y los inversores de potencia generan temperaturas extremas que afectan tanto la seguridad como la durabilidad de las baterías. Al integrar este nuevo material, se lograría una gestión térmica mucho más eficiente, permitiendo cargas más rápidas y componentes más ligeros, lo que representa un avance significativo hacia una movilidad eléctrica más accesible y eficiente.