El Reloj del Juicio Final se fijó a 85 segundos de la medianoche, su tiempo más cercano en toda su historia. Foto: Christiani Inc

El Reloj del Juicio Final se fijó a 85 segundos de la medianoche, su tiempo más cercano en toda su historia. Foto: Christiani Inc

El simbólico Reloj del Juicio Final, creado para representar cuán cerca está la humanidad de su propia destrucción, fue ajustado esta semana a 85 segundos para la medianoche, el punto más crítico desde su creación hace casi 80 años, según anunció el Boletín de Científicos Atómicos.

"La humanidad no ha avanzado lo suficiente en lo que respecta a los riesgos existenciales que nos ponen en peligro a todos", afirmó Alexandra Bell, presidenta y directora general de la institución científica. .

¿Por qué los científicos adelantan el Reloj del Juicio Final?

Los expertos que supervisan el reloj señalaron los tres grandes factores que explican el deterioro del escenario global entre ellos están: el aumento del riesgo nuclear, la aceleración de la crisis climática y el impacto de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial.

Daniel Holz, físico y presidente del consejo científico de seguridad del Boletín, explicó que durante el último año las principales potencias se han vuelto “más agresivas, más confrontacionales y más nacionalistas”. A ello se suma un hecho preocupante: un tratado estratégico de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expira la próxima semana.

“Por primera vez en más de medio siglo, no habrá nada que impida una carrera armamentista nuclear descontrolada”, alertó Holz.

Las amenazas que empujan el Reloj del Juicio Final

En materia ambiental, los datos también influyeron en la decisión. Holz indicó que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y el nivel del mar han alcanzado máximos históricos.

“Las sequías, incendios, inundaciones y tormentas siguen intensificándose y volviéndose más impredecibles. Y esto solo va a empeorar”, señaló.

Otro factor que preocupa al comité es el avance acelerado de la inteligencia artificial. Holz advirtió que podría surgir una carrera armamentista vinculada a la IA, con consecuencias imprevisibles.

“La IA es una tecnología altamente disruptiva y su desarrollo se está acelerando. Además, está potenciando la desinformación, lo que dificulta aún más enfrentar otras amenazas globales”, explicó.

Holz también expresó inquietud por el crecimiento de gobiernos autoritarios y la polarización global. “Si el mundo se fragmenta en una lógica de ‘nosotros contra ellos’, aumentan las probabilidades de que todos perdamos”, sostuvo.

En esa línea, mencionó episodios recientes de violencia interna en Estados Unidos y lo que considera un deterioro de derechos civiles. Según advirtió, la historia demuestra que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas a sus ciudadanos, aumentan el conflicto y el sufrimiento.

¿Se puede retroceder el reloj?

Pese al escenario sombrío, Bell remarcó que los problemas que empujan las manecillas del reloj son solucionables, pero requieren acción colectiva. “Cada vez que hemos logrado alejar el reloj de la medianoche ha sido porque científicos, expertos y una ciudadanía activa presionaron por cambios reales”, afirmó.

¿Por qué es importante el Reloj del Juicio Final?

El Reloj del Juicio Final fue presentado por primera vez en 1947, tras el impacto global provocado por el uso de bombas atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, funciona como un indicador simbólico del nivel de amenaza existencial que enfrenta la humanidad.

A lo largo de su historia, sus manecillas se han movido más de dos docenas de veces. El momento más optimista ocurrió en 1991, cuando marcó 17 minutos para la medianoche, tras el fin de la Guerra Fría y la firma de acuerdos de reducción nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

El reloj avanza cada vez más hacia la medianoche. En 2020 se situó en 100 segundos, luego pasó a 90 en 2023 debido, entre otros factores, a la guerra en Ucrania, y ahora alcanza su punto más crítico con 85 segundos restantes.