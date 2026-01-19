HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos explican por qué una especie sudamericana de dinosaurio de cuello largo podía mantenerse erguida

Los investigadores descubrieron que estos enormes dinosaurios de cuatro patas podían estar erguidos mientras se alimentaban, se apareaban y se defendían.

Los saurópodos se caracterizaban por tener patas columnares, cuello y cola largos. Foto: Woodruff et al. (2022) / Corbin Rainbolt
Un reciente estudio demostró la capacidad de unos dinosaurios de cuello largo para mantenerse erguidos durante largos periodos. Dos especies sudamericanas, el Uberabatitan de Brasil y el Neuquensaurus de Argentina, que existieron hace 66 millones de años, fueron el objetivo de la investigación. Los expertos descubrieron que estos dinosaurios, a pesar de su tamaño colosal, podían sostenerse en sus patas traseras, una habilidad que probablemente les ayudaba tanto a alimentarse como a defenderse de los depredadores.

El hallazgo publicado en la revista Palaeontology, realizado por un equipo internacional de científicos de Brasil, Alemania y Argentina, utilizó avanzadas herramientas de simulación para estudiar cómo estos dinosaurios resistían el estrés de su propio peso.

Dos Neuquensaurus se paran sobre sus patas traseras para alcanzar la copa de un árbol. Foto: Guilherme Gehr

PUEDES VER: ¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

lr.pe

¿Cómo resistían los dinosaurios su peso?

Los investigadores aplicaron un enfoque computacional utilizado comúnmente en ingeniería para estudiar la distribución de fuerzas sobre los fémures de los dinosaurios. La simulación incluyó dos escenarios: el primero, que analizaba el estrés provocado por la gravedad y el peso del dinosaurio al estar erguido; y el segundo, que se enfocaba en la presión ejercida por los músculos al sostener esa postura.

Detalles del fémur del Neuquensaurus. Foto: Paleontology

De acuerdo con Julian Silva Júnior, autor principal del estudio y de la Universidad Estatal de São Paulo, los dinosaurios más pequeños del grupo de los saurópodos, como los de esta investigación, podían mantenerse erguidos por más tiempo y con mayor facilidad que los de mayor tamaño. "

Los saurópodos más grandes podían pararse, pero durante menos tiempo y con mayor incomodidad debido al estrés en sus fémures", explicó Silva Júnior.

PUEDES VER: La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

lr.pe

Los resistentes fémures de los dinosaurios

Una de las claves de este comportamiento era la fortaleza de los fémures de estas especies. Los investigadores crearon reconstrucciones digitales de los fémures de siete especies diferentes de saurópodos, usando fósiles de museos de historia natural de todo el mundo. Estas reconstrucciones fueron sometidas a análisis mediante el método de análisis de elementos finitos (FEA), una técnica de ingeniería que predice cómo los materiales responden a fuerzas externas.

El análisis mostró que los saurópodos sudamericanos, como el Uberabatitan y el Neuquensaurus, tenían fémures especialmente robustos que les permitían soportar mejor el peso del cuerpo mientras estaban erguidos. A pesar de que los individuos adultos de estas especies probablemente experimentaban un mayor estrés en sus huesos, los juveniles contaban con una estructura más resistente y podían mantenerse de pie por más tiempo sin que sus fémures sufrieran daño.

Estos fémures gruesos, sumados a la capacidad de disipar el estrés de manera eficiente, les brindaban a estos dinosaurios una ventaja evolutiva, especialmente al alimentarse de las hojas en la parte alta de los árboles.

