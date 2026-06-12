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Ciencia

Los animales marinos que se extinguieron junto a los dinosaurios y aún reconstruyen la historia de la Tierra con sus fósiles

El legado de los ammonites es vital para entender la respuesta biológica ante cambios climáticos extremos en la historia de nuestro planeta.

La extinción de los ammonites, un grupo clave de moluscos cefalópodos, ocurrió hace 66 millones de años tras un evento cataclísmico que también afectó a los dinosaurios, marcando nuestra historia terrestre.
La extinción de los ammonites, un grupo clave de moluscos cefalópodos, ocurrió hace 66 millones de años tras un evento cataclísmico que también afectó a los dinosaurios, marcando nuestra historia terrestre. | Ilustración con IA/ChatGPT/National Geographic
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Un evento cataclísmico transformó la historia terrestre hace 66 millones de años con la abrupta extinción de las grandes formas de vida que dominaban los ecosistemas. Los restos petrificados de estas especies constituyen hoy un invaluable archivo natural que ayuda a reconstruir procesos evolutivos complejos. Gracias a este registro fósil, la ciencia comprende mejor cómo respondieron los antiguos organismos ante variaciones ambientales extremas.

Décadas de investigaciones paleontológicas profundizan en dichas evidencias para revelar que los vestigios marinos funcionan como herramientas cronológicas y biológicas de alta precisión. Estos elementos permiten datar rocas y descifrar la dinámica de remotos océanos o el clima del planeta. De este modo, la disciplina moderna los consolida como piezas fundamentales para interpretar la trayectoria geológica global.

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¿Qué fósiles de criaturas marinas prehistóricas aún reconstruyen la historia de la Tierra?

Los ammonites representan un grupo extinto de moluscos cefalópodos pertenecientes a la subclase Ammonoidea. Estas criaturas surgieron hace aproximadamente 450 millones de años y prosperaron durante la era Mesozoica, con especial abundancia en los períodos Jurásico y Cretácico. Su relevancia histórica perdura gracias a los vestigios que los científicos analizan para comprender el pasado del planeta.

Información completa de los Amonoides, animales que desaparecieron con los dinosaurios. Foto: National Geographic

Información completa de los Amonoides, animales que desaparecieron con los dinosaurios. Foto: National Geographic

Como señala National Geographic, la estructura de estos seres destacaba por conchas en espiral formadas por cámaras progresivas, interconectadas por un tubo denominado sifón que regulaba su flotabilidad en el agua. Dicha anatomía facilitó su adaptación a diversas profundidades oceánicas y propició un vasto registro fósil distribuido por todos los continentes, un elemento clave para la paleontología actual.

De acuerdo con especialistas del Natural History Museum, la desaparición de la mayoría de estos organismos ocurrió junto a la de los dinosaurios no avianos hace unos 66 millones de años, debido a un impacto de meteorito que provocó cambios ambientales severos a escala global. Aquel cataclismo fulminó cerca del 75% de las especies del planeta.

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¿Por qué los ammonites no estaban en declive antes de su extinción?

Investigaciones recientes en Nature Communications desmienten la supuesta decadencia prolongada de los ammonites previa al cataclismo masivo. Un análisis global de fósiles revela que estos moluscos mantenían una constante diversificación en múltiples regiones hasta momentos previos al impacto. El hallazgo transforma la comprensión tradicional sobre el colapso de la fauna marina prehistórica.

El paleontólogo Dr. James Witts explica que analizar el registro fósil como si fuera completo es probablemente la razón por la que algunos investigadores anteriores pensaron que estaban en declive ecológico. Su advertencia resalta la necesidad de incorporar datos biogeográficos de diversas latitudes para obtener un panorama evolutivo más ajustado a la realidad histórica.

Más allá de su desaparición, el legado científico de estos organismos resulta crucial para la geología actual. Al funcionar como fósiles índice debido a su rápida evolución y abundancia sedimentaria, permiten datar estratos rocosos con alta precisión. Asimismo, su análisis aporta valiosa información orientada a descifrar antiguos patrones de cambio climático y respuestas biológicas ante crisis ambientales extremas.

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