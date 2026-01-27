HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Los astronautas de la misión Artemis II entran en cuarentena antes del viaje alrededor de la Luna

Si los preparativos salen de acuerdo a lo previsto, la misión despegaría hacia la Luna a inicios de febrero para aproximarse a nuestro satélite después de 50 años.

La tripulación de Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Foto NASA
La NASA anunció que el pasado viernes 23 de enero la tripulación de la misión Artemis II inició su programa de “estabilización de la salud”, también conocido como cuarentena. Este procedimiento garantiza que los astronautas no contraigan ninguna enfermedad que pueda retrasar el vuelo en la órbita de la Luna.

"Este período, denominado programa de estabilización sanitaria, suele comenzar unos 14 días antes del lanzamiento", declararon funcionarios de la NASA en un comunicado. "Comenzar la cuarentena ahora preserva la flexibilidad mientras los equipos trabajan para aprovechar las oportunidades potenciales durante el período de lanzamiento de febrero".

PUEDES VER: China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

lr.pe

¿Quiénes son los astronautas de la misión Artemis II?

La tripulación estará conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, quienes se acercarán a las proximidades de la Luna por primera vez desde el Apolo 17 en 1972.

Durante la cuarentena, los tripulantes evitarán lugares públicos, usarán mascarillas y mantendrán la distancia con las personas con las que entren en contacto mientras continúan con sus últimas actividades de entrenamiento. Estas actividades de entrenamiento continuarán en los próximos días con simulacros de misión y revisiones médicas.

Los astronautas comenzaron la cuarentena en Houston; si todo sale de acuerdo a lo previsto, regresarán al Centro Espacial Kennedy en Florida y continuarán su cuarentena desde el Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong seis días antes del lanzamiento.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de la misión Artemis II?

La NASA prevé un despegue en febrero. Hay cinco posibles fechas de lanzamiento para el próximo mes: del 6 al 8 de febrero y del 10 al 11 de febrero. Hay otras dos ventanas (momento oportuno en que la nave debe despegar) si Artemis 2 no puede despegar en febrero: una en marzo (del 6 al 9 de marzo y el 11 de marzo) y otra en abril (del 1 de abril, del 3 al 6 de abril y el 30 de abril).

La agencia espacial se encuentra preparando una prueba crucial de abastecimiento de combustible para el 2 de febrero con el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de Artemis 2, que fue lanzado a la plataforma de lanzamiento 39B del KSC el 17 de enero.

Marte no siempre fue rojo: nuevas imágenes revelan que un océano del tamaño del Ártico habría cubierto la mitad del planeta

Está hecho de materia oscura y gas, pero sin estrellas: astrónomos descubren Cloud-9, un nuevo tipo de objeto celeste

Desde lo profundo del espacio: astrónomos reciben una señal de 10 segundos emitida hace 13 mil millones de años

No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

