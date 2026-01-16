HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La NASA apunta a febrero para el lanzamiento tripulado de la misión Artemis II que orbitará a la Luna

Este vuelo tripulado marcará el primer regreso a la órbita lunar, siendo parte del plan de la NASA para una presencia humana sostenida en la Luna.

Christina Hammcock Korch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen son los cuatro integrantes de Artemis II. Foto: NASA
La NASA informó que la misión Artemis II, que llevará astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra, podría despegar a partir del 6 de febrero de 2026, siempre que las evaluaciones técnicas finales confirmen que todos los sistemas están listos. Se trataría del primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar desde la era Apolo, hace más de 50 años.

La agencia estadounidense explicó que esa fecha corresponde al inicio de la ventana de lanzamiento, un periodo en el que las condiciones técnicas y orbitales permiten el despegue. Si no se concreta en esos primeros días, existen nuevas oportunidades programadas en marzo y abril. Aunque la misión no contempla un alunizaje —eso ocurrirá recién con Artemis III—, el vuelo representa un paso clave en el plan de la NASA para establecer presencia humana sostenida en la Luna.

Los preparativos de la misión Artemis II hacia la Luna

Durante enero, la agencia entra en la fase final de preparación del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, incluyendo el traslado del vehículo a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy y una serie de pruebas integrales. Entre ellas destaca el llamado Wet Dress Rehearsal (WDR), un ensayo completo del conteo regresivo y de la carga de combustible criogénico.

Solo después de completar estas evaluaciones, la NASA realizará la revisión formal de preparación de vuelo y definirá el día exacto del lanzamiento. La tripulación estará compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen. Su misión no solo pondrá a prueba los sistemas para futuras expediciones, sino que abrirá el camino hacia el retorno humano a la superficie lunar por primera vez en más de medio siglo.

Periodos de lanzamiento de Artemis II

Artemis II no puede lanzarse de inmediato , ya que hay múltiples aspectos a tener en cuenta. Estos son los periodos establecidos por la NASA para la disponibilidad del lanzamiento de Artemis II hasta abril de 2026.

  • Periodo de lanzamiento del 31 de enero al 14 de febrero:
    Oportunidades de lanzamiento: 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero
  • Periodo de lanzamiento del 28 de febrero al 13 de marzo:
    Oportunidades de lanzamiento: 6, 7, 8, 9, 11 de marzo
  • Periodo de lanzamiento del 27 de marzo al 10 de abril.
    Oportunidades de lanzamiento: 1, 3, 4, 5, 6 de abril
