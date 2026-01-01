Calendario lunar enero 2026: cuándo se verá la primera luna llena del año y las demás fases lunares

Ya sea por planear una salida para observar la Luna llena en algún lugar con el cielo despejado o conocer las fases lunares por diversas creencias, la forma que tomará el satélite natural de la Tierra cada noche es de interés para muchas personas. Enero de 2026, además, trae dos conjunciones lunares, que es cuando la Luna aparece en el cielo junto a otros planetas.

La Luna atraviesa cuatro fases principales cada 29,53 días. Son: luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Este fenómeno se debe a la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol, lo que provoca que diferentes porciones de la superficie lunar sean iluminadas y visibles desde nuestro planeta.

¿Cuándo habrá Luna llena?

El primer plenilunio del 2026 podrá observarse en el cielo nocturno el 3 de enero, cuando la Luna llena de enero alcance su fase completa. La visibilidad del satélite natural dependerá de las condiciones meteorológicas, pero con cielos despejados, el fenómeno podrá apreciarse a simple vista.

La Luna llena de este mes también es conocida como la "Luna del Lobo", un nombre que proviene de las antiguas tradiciones nativas americanas, que la asociaban con el tiempo en que los lobos aullaban en busca de alimento durante los fríos meses de invierno.

¿Cuáles son las fases de la luna?

Las fases de la Luna llena en enero son:

3 de enero : Luna llena

: Luna llena 10 de enero : cuarto menguante

: cuarto menguante 18 de enero : luna nueva

: luna nueva 26 de enero: cuarto creciente

¿Por qué se le llama Luna del Lobo?

En el hemisferio sur, la Luna llena de enero, conocida como la Luna del Lobo, también se denomina así. Este término es ampliamente utilizado en diversas culturas y regiones, incluyendo países como Argentina, Chile, y Perú. La designación proviene de las tradiciones nativas americanas; sin embargo, en el sur, aunque las condiciones climáticas son diferentes, el nombre se ha mantenido debido a su popularidad y reconocimiento global.

Además de 'luna del lobo', también se le conoce como Luna Vieja y Luna Después de Yule, en el hemisferio norte. El último término hace referencia a su aparición tras el solsticio de invierno. Otros nombres que se han utilizado incluyen Luna de Hielo y Luna Fría, que reflejan las condiciones climáticas típicas de enero.

Conjunciones lunares en enero

El 23 de enero de 2026, la Luna se encontrará cerca de Saturno y Neptuno en el cielo vespertino, según Time and Date. Esta conjunción lunar ofrecerá una escena atractiva para los aficionados a la astronomía; el brillo de Saturno sería visible a simple vista, mientras que Neptuno requerirá binoculares o telescopio, siempre que las condiciones del clima acompañen.

Entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de enero de 2026, la Luna estará cerca de Júpiter en el cielo nocturno. Esta conjunción lunar dará lugar a una alineación visualmente atractiva, observable a simple vista, especialmente durante las primeras horas de la noche.