HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Ciencia

Calendario lunar enero 2026: cuándo se verá la primera luna llena del año y las demás fases lunares

Aquí presentamos las fases de la Luna y los eventos lunares destacados que nos acompañarán durante el primer mes del año.

La luna llena de enero es conocida como Luna de lobo. Foto: IStock
La luna llena de enero es conocida como Luna de lobo. Foto: IStock

Ya sea por planear una salida para observar la Luna llena en algún lugar con el cielo despejado o conocer las fases lunares por diversas creencias, la forma que tomará el satélite natural de la Tierra cada noche es de interés para muchas personas. Enero de 2026, además, trae dos conjunciones lunares, que es cuando la Luna aparece en el cielo junto a otros planetas.

La Luna atraviesa cuatro fases principales cada 29,53 días. Son: luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Este fenómeno se debe a la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol, lo que provoca que diferentes porciones de la superficie lunar sean iluminadas y visibles desde nuestro planeta.

PUEDES VER: Científicos chinos abrieron un huevo de dinosaurio en busca de un embrión, pero descubrieron un tesoro brillante de 70 millones de años

lr.pe

¿Cuándo habrá Luna llena?

El primer plenilunio del 2026 podrá observarse en el cielo nocturno el 3 de enero, cuando la Luna llena de enero alcance su fase completa. La visibilidad del satélite natural dependerá de las condiciones meteorológicas, pero con cielos despejados, el fenómeno podrá apreciarse a simple vista.

La Luna llena de este mes también es conocida como la "Luna del Lobo", un nombre que proviene de las antiguas tradiciones nativas americanas, que la asociaban con el tiempo en que los lobos aullaban en busca de alimento durante los fríos meses de invierno.

PUEDES VER: Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

lr.pe

¿Cuáles son las fases de la luna?

Las fases de la Luna llena en enero son:

  • 3 de enero: Luna llena
  • 10 de enero: cuarto menguante
  • 18 de enero: luna nueva
  • 26 de enero: cuarto creciente

PUEDES VER: Ni espadas ni guerras: los soldados romanos lucharon contra un enemigo invisible dentro de sus fuertes

lr.pe

¿Por qué se le llama Luna del Lobo?

En el hemisferio sur, la Luna llena de enero, conocida como la Luna del Lobo, también se denomina así. Este término es ampliamente utilizado en diversas culturas y regiones, incluyendo países como Argentina, Chile, y Perú. La designación proviene de las tradiciones nativas americanas; sin embargo, en el sur, aunque las condiciones climáticas son diferentes, el nombre se ha mantenido debido a su popularidad y reconocimiento global.

Además de 'luna del lobo', también se le conoce como Luna Vieja y Luna Después de Yule, en el hemisferio norte. El último término hace referencia a su aparición tras el solsticio de invierno. Otros nombres que se han utilizado incluyen Luna de Hielo y Luna Fría, que reflejan las condiciones climáticas típicas de enero.

Conjunciones lunares en enero

El 23 de enero de 2026, la Luna se encontrará cerca de Saturno y Neptuno en el cielo vespertino, según Time and Date. Esta conjunción lunar ofrecerá una escena atractiva para los aficionados a la astronomía; el brillo de Saturno sería visible a simple vista, mientras que Neptuno requerirá binoculares o telescopio, siempre que las condiciones del clima acompañen.

Entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de enero de 2026, la Luna estará cerca de Júpiter en el cielo nocturno. Esta conjunción lunar dará lugar a una alineación visualmente atractiva, observable a simple vista, especialmente durante las primeras horas de la noche.

Notas relacionadas
Detectan una composición inusual en el cometa 3I/ATLAS: transporta moléculas clave para la vida

Detectan una composición inusual en el cometa 3I/ATLAS: transporta moléculas clave para la vida

LEER MÁS
Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

LEER MÁS
Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos chinos abrieron un huevo de dinosaurio en busca de un embrión, pero descubrieron un tesoro brillante de 70 millones de años

Científicos chinos abrieron un huevo de dinosaurio en busca de un embrión, pero descubrieron un tesoro brillante de 70 millones de años

LEER MÁS
Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

LEER MÁS
Los 5.200 agujeros de Monte Sierpe, un quipu tallado en lo alto de los Andes peruanos

Los 5.200 agujeros de Monte Sierpe, un quipu tallado en lo alto de los Andes peruanos

LEER MÁS
Ni espadas ni guerras: los soldados romanos lucharon contra un enemigo invisible dentro de sus fuertes

Ni espadas ni guerras: los soldados romanos lucharon contra un enemigo invisible dentro de sus fuertes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Ciencia

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Los 5.200 agujeros de Monte Sierpe, un quipu tallado en lo alto de los Andes peruanos

Descubren una cerámica antigua con flores que revela cómo los humanos hacían matemáticas hace 8.000 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025