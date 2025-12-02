Calendario lunar de diciembre: cuándo se verá la última luna llena de 2025 y cuáles serán las fases lunares

La luna llena de este mes está prevista para el 4 de diciembre y será la última del 2025. Esta fase lunar, conocida como luna fría, también es una de las últimas de una serie de superlunas que han provocado impresionantes vistas en los cielos durante los últimos tres meses.

Una superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el punto de máxima aproximación de la Luna a la Tierra, llamado perigeo. Las superlunas parecen aproximadamente un 10 % más grandes que el promedio. La siguiente luna llena de enero de 2026 también será una superluna.

¿Cuáles serán las fases lunares de diciembre?

Según Time and Date, los días para observar las fases lunares en diciembre se distribuye de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: luna llena.

Jueves 11 de diciembre: cuarto menguante.

Viernes 19 de diciembre: luna nueva.

Sábado 27 de diciembre: cuarto creciente.

La superluna será visible sin necesidad de telescopios. Foto: Pexels / Sharath G.

¿Por qué se le llama 'luna fría'?

El nombre de 'Luna fría' tiene su origen la tradición de las antiguas tribus norteamericanas, cada luna llena recibe un nombre distinto dependiendo del mes en que ocurran y muchas de ellas tienen que ver con el clima, la agricultura o la caza. En ese sentido, se llama luna fría porque coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, evento que marca el inicio de esta estación caracterizada por un descenso de las temperaturas, indica The Old Farmer's Almanac.

¿Cuál será la primera luna llena de 2026?

La próxima luna llena será la Luna del Lobo el 3 de enero de 2026, la cuarta y última superluna consecutiva. Será la primera de 13 lunas llenas en 2026, gracias a la Luna Azul (la segunda luna llena de un mes calendario) que tendrá lugar en mayo de 2026.